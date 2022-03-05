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РФ оголосила режим тиші для евакуації мирних жителів із Волновахи та Маріуполя
Сьогодні, 5 березня, з 9:00 оголошується режим тиші та відкриваються гуманітарні коридори для виходу мирних мешканців з Маріуполя та Волновахи.
Про це з посиланням на Міністерство оборони Росії передає “Інтерфакс”.
"Сьогодні, 5 березня, з 10 години ранку московського часу російською стороною оголошується режим тиші і відкриваються гуманітарні коридори для виходу мирних жителів із Маріуполя та Волновахи", - заявили в Міноборони РФ.
У Міноборони РФ додали, що "гуманітарні коридори та маршрути виходу узгоджені з українською стороною".Підписуйтесь на наш Telegram канал
Як повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко, зараз іде визначення часу відкриття гуманітарного "зеленого" коридору та початку режиму тиші для Маріуполя.
"Це дозволить розпочати відновлення критичної інфраструктури міста – світло, вода та мобільний зв'язок. Також буде можливість забезпечити Маріуполь продуктами та медикаментами першої необхідності. Найближчим часом інформацію буде доповнено", – повідомив мер.
У свою чергу, у Донецькій облдержадміністрації підтвердили факт встановлення режиму тиші.
Як повідомляє прес-служба ОДА, евакуація мирного населення розпочнеться об 11:00. Гуманітарний "зелений" коридор прокладено за маршрутом Маріуполь – Микільське – Розівка – Пологи – Оріхів – Запоріжжя.
Евакуація населення здійснюватиметься муніципальними автобусами із трьох точок:
– СК "Іллічівець" (проспект Нахімова, 53);
– Драмтеатр (Театральна площа, 1);
– Кальміуська районна адміністрація (проспект Металургів, 193).
Також, слідуючи за маршрутом гуманітарного коридору в період тиші (з 09:00 до 16:00), можна буде виїхати на особистому транспорті.
“Велике прохання до всіх водіїв, що виїжджають з міста, максимально сприяти евакуації мирного населення – беріть із собою людей, заповнюйте максимально транспорт. Відхилятися від маршруту гуманітарного коридору КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО”, – заявив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.
Усього буде кілька етапів евакуації протягом кількох днів, щоб кожен охочий зміг це зробити.
Раніше повідомлялося, що станом на 9:00 4 березня місто Маріуполь в результаті обстрілів залишилося без електрики, води, тепла та мобільного зв'язку.
Нагадаємо, 24 лютого о 5 годині ранку президент РФ Володимир Путін. оголосив проведення "воєнної спецоперації" проти України.
Війська Російської Федерації зробили масовані обстріли 10 областей. Після цього Верховна Рада оголосила військовий стан .