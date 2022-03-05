РФ оголосила режим тиші для евакуації мирних жителів із Волновахи та Маріуполя

Сьогодні, 5 березня, з 9:00 оголошується режим тиші та відкриваються гуманітарні коридори для виходу мирних мешканців з Маріуполя та Волновахи.

Про це з посиланням на Міністерство оборони Росії передає “Інтерфакс”.

"Сьогодні, 5 березня, з 10 години ранку московського часу російською стороною оголошується режим тиші і відкриваються гуманітарні коридори для виходу мирних жителів із Маріуполя та Волновахи", - заявили в Міноборони РФ.

У Міноборони РФ додали, що "гуманітарні коридори та маршрути виходу узгоджені з українською стороною".

Як повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко, зараз іде визначення часу відкриття гуманітарного "зеленого" коридору та початку режиму тиші для Маріуполя.

"Це дозволить розпочати відновлення критичної інфраструктури міста – світло, вода та мобільний зв'язок. Також буде можливість забезпечити Маріуполь продуктами та медикаментами першої необхідності. Найближчим часом інформацію буде доповнено", – повідомив мер.

У свою чергу, у Донецькій облдержадміністрації підтвердили факт встановлення режиму тиші.

Як повідомляє прес-служба ОДА, евакуація мирного населення розпочнеться об 11:00. Гуманітарний "зелений" коридор прокладено за маршрутом Маріуполь – Микільське – Розівка – Пологи – Оріхів – Запоріжжя.

Евакуація населення здійснюватиметься муніципальними автобусами із трьох точок:

– СК "Іллічівець" (проспект Нахімова, 53);

– Драмтеатр (Театральна площа, 1);

– Кальміуська районна адміністрація (проспект Металургів, 193).

Також, слідуючи за маршрутом гуманітарного коридору в період тиші (з 09:00 до 16:00), можна буде виїхати на особистому транспорті.

“Велике прохання до всіх водіїв, що виїжджають з міста, максимально сприяти евакуації мирного населення – беріть із собою людей, заповнюйте максимально транспорт. Відхилятися від маршруту гуманітарного коридору КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО”, – заявив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

Усього буде кілька етапів евакуації протягом кількох днів, щоб кожен охочий зміг це зробити.

Раніше повідомлялося, що станом на 9:00 4 березня місто Маріуполь в результаті обстрілів залишилося без електрики, води, тепла та мобільного зв'язку.

Нагадаємо, 24 лютого о 5 годині ранку президент РФ Володимир Путін. оголосив проведення "воєнної спецоперації" проти України.

Війська Російської Федерації зробили масовані обстріли 10 областей. Після цього Верховна Рада оголосила військовий стан .