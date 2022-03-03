Гуманітарна катастрофа в містах України: як мешканці окупованих територій живуть без продовольчих товарів та "зеленого коридору" для евакуації

Місцеві жителі окупованих українських територій розповіли Delo.ua, як виживають у гарячих точках. І про гуманітарну катастрофу у цих районах, де немає ні продовольства, ні медикаментів, ні можливості виїхати.

24 лютого о 5 годині ранку почалася війна в Україні. Президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України, і зранку 10 областей потрапили під масовані обстріли російських військ.

За даними ДСНС, протягом восьми днів військових дій від обстрілів російських окупантів загинуло 2 тисячі мирних жителів людей, а також тисячі поранених і безвісти зниклих людей, яких досі не можуть знайти рідні.

Деякі міста та селища на Півдні та Сході країни окупували. Під масивні обстріли потрапили не лише адміністративні будинки, а й житлові райони з мирним населенням, серед яких є пенсіонери, жінки та діти.

Дитячий садок у місті Сєверодонецьк, Україна.

Люди в цих містах з моменту "військової спецоперації" проти України не виходять із укриттів, але найстрашніше, що захоплені території на межі гуманітарної катастрофи, адже туди не надходить продовольство, медикаменти і немає можливості евакуюватися.

Волноваха, Донецька область

Від обстрілу російськими окупантами масово постраждали приватні та багатоквартирні будинки, об'єкти інфраструктури, лікарні, школи, дитячі садки.

З місцевими жителями складно зв'язатися, щоб дізнатися, чи живі вони, чи ні. У соціальних мережах створюються групи, де родичі намагаються знайти своїх рідних, але це практично неможливо, оскільки багато будинків зруйновано та люди перебувають під завалами чи не виходять із підвалів.

Волноваха, Донецька область

Начальник Донецької обласної військової організації Павло Кириленко 2 березня повідомив, що 346 жителів Волновахи все ж таки вдалося евакуювати, але зазначив, що вже п'ятий день місто рівняють із землею, закликавши громадські організації втрутитися, щоб допомогти евакуювати людей.

У телеграм-каналах та соціальних мережах тисячі повідомлень родичів мешканців Волновахи, які намагаються знайти своїх родичів.

Також повідомляється, що на вулиці багато трупів, немає світла, води та продовольства.

"Просимо допомоги!" Немає можливості зробити "зелений коридор", трупи валяються на вулиці, люди без води, їжі та світла. Волонтерські організації не можуть потрапити до міста. Евакуація зараз неможлива. Допоможіть, будь ласка!" — пише Ганна.

У Волновасі під обстрілами російських військ мирне населення

Також уродженка Волновахи, яка раніше виїхала з міста, повідомила Delo.ua, що у місті перебуває її мама, але не виходить на зв'язок вже кілька днів.

"Я зверталася до Червоного Хреста кілька разів, до Фонду Ріната Ахметова, але зворотного зв'язку немає. Не можу знайти свою маму і не можу організувати коридор, щоб її вивезти, бо той бік (маються на увазі російські війська) не дає можливості евакуювати людей", – каже вона.

Волноваха, Донецька область.

Ще один місцевий житель повідомив, коли зміг вийти на зв'язок, що місто повністю розбите, і підтвердив, що російські військові розстрілюють місцевих жителів.

"Тільки за вчора по нам (я в центрі в підвалі) 4 рази накрили "Градом" не менше по 2 пакети та штук 40-60 мин, в окрузі все розбито і горить, і наприкінці дня був авіаудари... Росіяни просто розстрілюють мирних жителів ... Міста немає, всі розбили, магазини розкриті, мародери тягнуть сумки з усім що є.... Україна", – написав він.

Херсон та Херсонська область

Декілька селищ у Херсонській області і сам Херсон також перебувають під масованим обстрілом.

2 березня мер Херсона Ігор Колихаєв заявив, що місто перебуває на межі гуманітарної катастрофи. Він закликав негайно створити "зелений коридор".

У місті ситуація критична. З деякими місцевими жителями ще вдається вийти на зв'язок, проте всі вони налякані, сидять у підвалах без продовольства та медикаментів.

За словами однієї місцевої мешканки у передмісті Херсона, окупанти розстрілюють людей і не дають можливості евакуюватися.

"Що можу сказати про ситуацію. Війська окупантів стоять як на околицях, так і в самому Херсоні. Місцевих жителів за настроєм розстрілюють. Містом велика кількість трупів від учорашнього дня. Особисто з мого селища чоловік поїхав забирати дружину з роботи, вони не повернулися, бо були розстріляні. Діти залишилися вдома, відповідно, сироти", — каже вона.

За її словами, безліч людей розстріляно прямо в машинах, які так і стоять на вулицях.

"Останній випадок — це чоловік, який вийшов із бомбосховища за провізією, був підірваний! Розірвало на частини. Деяких людей попереджають перед пострілами, але переважно розстрілюють без попередження", — запевнила вона.

Вона додала, що деякі області відрізані від Херсонщини.

"Аптеки та магазини закриті, поставки немає. У деяких областях Херсона немає газу, води та світла. Вони повністю відрізані від Херсона. Допомоги туди ніякої не надходить. По самому місту нестача їжі, мешканці не можуть вільно пересуватися містом, тому що одразу розстріл ", — наголосила вона, попросивши про допомогу закликати всі міжнародні організації та Червоний Хрест, щоб вони втрутилися та вивезли людей.

Місто Херсон, Україна

Ще одна мешканка Херсонської області розповіла виданню, що з моменту, як окупанти зайшли до Таврійська, продовольство перестали завозити до магазинів.

"У нас місцевий магазин "АТБ" розпродає товари і закриватиметься. Аптеки закриті. Днями відкрили одну аптеку в лікарні, але там немає медикаментів, а лише лікувальні трави та мазі", — каже вона.

За її словами, одного дня "АТБ" продавав по 1 кілограму ячної крупи в руки. Інші магазини закриті, і ніхто нічого не везе.

Вона зазначила, що раніше до Нової Каховки можна було потрапити лише Північно-Кримським мостом, але зараз туди нікого не пускають. Тож мешканці Таврійська також відрізані від інших міст і не мають змоги з'їздити за продовольством та ліками.

"У перший день війни одна машина намагалася проїхати мостом, але її розстріляли. Труп прибрали, а розстріляна машина досі стоїть", — сказала вона.

Жінка додала, що запасів їжі залишилося максимум на тиждень, але немає жодних передумов, що продовольство та медикаменти завезуть найближчим часом. Також вона підкреслила, що в Таврійську російські військові не повісили прапор Росії над адмінбудівлею, і думає, що це було зроблено спеціально, щоб уникнути відповідальності, коли люди помиратимуть від голоду.