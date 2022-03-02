За семь дней войны погибло 2000 мирных украинцев — ГСЧС

С начала полномасштабного вторжения российских войск и агрессии оккупантов на территории Украины погибли более 2000 мирных граждан.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Друг познается в беде. Уже более 160 часов Украина и весь украинский народ держит оборону от коварного и циничного нападения России и Беларуси, а каждый час это потерянные жизни наших детей, женщин и защитников", — сообщили в ГСЧС.

Там подчеркнули, что за семь дней войны Россия уничтожила сотни объектов транспортной инфраструктуры, жилых домов, больниц и детских садов. За это время уже погибли более 2000 украинцев, не считая наших защитников.

По данным ГСЧС, удалось сохранить жизнь более 150 человек, ликвидировать более 400 пожаров, возникших после вражеских обстрелов, эвакуировать более 500 человек. Пиротехники обезвредили 416 взрывоопасных предметов.

При выполнении заданий погибли 10 спасателей и 13 получили травмы.

В Украине седьмой день продолжается война. 24 февраля в 4 утра началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.