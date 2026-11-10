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Восемь из десяти электромобилей приходят в Украину с пробегом: почему новые модели проигрывают подержанным

Электромобиль
В Украине уже более 260 тысяч электромобилей / Unsplash

Украинский рынок электромобилей развивается по модели, противоположной европейской: вместо покупки новых авто украинцы массово импортируют подержанные. За январь-август 2026 г. 83,6% впервые зарегистрированных легковых EV в Украине были машинами с пробегом (18 356 единиц), тогда как на новые пришлось лишь 16,4% (3 606 единиц).

Как пишет Dilo, об этом сообщает Институт исследований авторынка (ИДА).

Для сравнения, в Европейском Союзе основным источником роста автопарка являются новые регистрации, которые впоследствии через корпоративные лизинговые программы попадают на вторичный рынок.

В целом за первые восемь месяцев года формально зарегистрированный парк легковых электромобилей в Украине вырос на 9% - до 263,7 тысяч единиц.

Ключевая причина превалирования подержанных авто заключается в ценовой доступности: украинский покупатель выбирает "чужую амортизацию", когда первоначальную потерю стоимости уже оплатил первый владелец за границей.

Налоговая модель в 2026 году сохраняет определенные стимулы — нулевые пошлины, льготный акциз (€1 за кВтч) и освобождение от сбора в Пенсионный фонд при первой регистрации, хотя возврат 20% НДС увеличил нагрузку.

Однако главным препятствием для продажи новых EV остается высокая первоначальная стоимость и отсутствие дешевого массового кредитования.

Фото 2 — Восемь из десяти электромобилей приходят в Украину с пробегом: почему новые модели проигрывают подержанным

Для покупателей такая структура рынка означает более низкий порог входа, но более высокие риски, связанные с остаточной емкостью батареи, историей ДТП и совместимостью зарядных портов.

Для бизнеса и сервисной инфраструктуры это формирует стабильный спрос на диагностику, адаптацию и обслуживание автопарка, который уже превысил четверть миллиона единиц.

Напомним, в сентябре украинский автопарк пополнили около 4,6 тыс. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к сентябрю 2025 года спрос на электромобили уменьшился вдвое.

Автор:
Татьяна Бессараб

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