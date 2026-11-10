Вісім із десяти електромобілів приходять в Україну з пробігом: чому нові моделі програють уживаним

Український ринок електромобілів розвивається за моделлю, протилежною до європейської: замість купівлі нових авто українці масово імпортують уживані. За січень-серпень 2026 року 83,6% вперше зареєстрованих легкових EV в Україні були машинами з пробігом (18 356 одиниць), тоді як на нові припало лише 16,4% (3 606 одиниць).

Як пише Dilo,про це повідомляє Інститут досліджень авторинку (ІДА).

Для порівняння, в Європейському Союзі основним джерелом зростання автопарку є саме нові реєстрації, які згодом через корпоративні лізингові програми потрапляють на вторинний ринок.

Загалом за перші вісім місяців року формально зареєстрований парк легкових електромобілів в Україні зріс на 9% — до 263,7 тисячі одиниць.

Ключова причина превалювання вживаних авто полягає в ціновій доступності: український покупець обирає "чужу амортизацію", коли первинну втрату вартості вже сплатив перший власник за кордоном.

Податкова модель у 2026 році зберігає певні стимули — нульове мито, пільговий акциз (€1 за кВт·год) та звільнення від збору до Пенсійного фонду при першій реєстрації, хоча повернення 20% ПДВ збільшило навантаження.

Втім, головною перешкодою для продажу нових EV залишається висока початкова вартість та відсутність дешевого масового кредитування.

Для покупців така структура ринку означає нижчий поріг входу, але вищі ризики, пов'язані із залишковою ємністю батареї, історією ДТП та сумісністю зарядних портів.

Для бізнесу та сервісної інфраструктури це формує стабільний попит на діагностику, адаптацію та обслуговування автопарку, який уже перевищив чверть мільйона одиниць.

Нагадаємо, у вересні український автопарк поповнили майже 4,6 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно вересня 2025 року попит на електромобілі зменшився удвічі.