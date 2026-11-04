Рынок "Зеленой карты" превысил 4 млрд грн: кто контролирует наибольшую долю

За январь-сентябрь 2026 года украинские водители оформили более 1,1 млн международных договоров страхования "Зеленая карта", а страховые компании собрали 4,15 млрд грн премий. Более 72% всех договоров пришлось только на пять страховщиков.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Моторного (транспортного) страхового бюро Украины.

За девять месяцев вступили в силу 1 110 917 договоров "Зеленая карта". Это на 2,8% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда было оформлено 1080962 договора.

Страховые премии увеличились на 0,3% - с 4,14 млрд грн до 4,15 млрд грн.

При этом средняя стоимость одного договора снизилась на 2,4% - с 3828 грн до 3737 грн.

Также почти на пятую часть сократилось количество досрочно прекращенных договоров – с 26 167 до 21 109.

Только в сентябре вступили 138 531 договор, что на 5,9% больше, чем в сентябре прошлого года. Страховые премии за месяц выросли на 2,7% - до 505,1 млн грн.

Кто контролирует рынок "Зеленой карты"

В январе-сентябре международные договоры страхования заключали 12 компаний, однако на пятерку крупнейших пришлось 72,8% всех полисов.

Лидером стала "ПЗУ Украина", которая оформила 242 366 договоров и заняла 21,8% рынка. За год количество ее договоров выросло на 43,1%. Компания собрала 927,3 млн. грн. страховых премий.

На втором месте - "ТАС" со 198 395 договорами и долей 17,9%. Компания собрала 878,2 млн грн премий, хотя количество договоров по сравнению с прошлым годом сократилось на 5,7%.

Третья - "Украинская страховая группа" со 160 686 договорами, или 14,5% рынка. Количество оформленных ею полисов уменьшилось на 27,4%, а сумма премий составила 619,2 млн грн.

В пятерку также вошли "Княжая Виенна Иншуранс Груп" - 117 520 договоров и 10,6% рынка и ВУСО - 89 229 договоров и 8%.

Среди других участников самый большой рост продемонстрировала ИНГО — на 38,5%, до 55 252 договоров. УТСК увеличила их количество на 24,3%, АРКС – на 24,7%, а Первая – на 19,1%, до 65 597.

Страховщики выплатили свыше €37 млн за ДТП за границей

За девять месяцев украинские страховщики получили 10 566 требований по возмещению ущерба в ДТП, вызванного украинскими водителями за границей. Общая сумма заявленных требований составила €36,8 млн.

В то же время страховые компании произвели выплаты по 10 739 требованиям на общую сумму свыше €37,4 млн.

Средняя выплата по одному случаю увеличилась на 1,2% — с €3450 до €3491.

Больше всего выплатила "ТАС" - €9,3 млн по 2 690 требованиям. "Украинская страховая группа" выплатила €7,1 млн, а "ПЗУ Украина" - €5,8 млн.

На эти три компании пришлось около 59% всех страховых выплат.

Самое заметное возмещение выросло в ПЗУ Украина — на 92,5%, с €3 млн до €5,8 млн. УСО увеличило выплаты на 85,5% — с €0,8 млн до €1,5 млн. В то же время в «ТАС» они сократились на 9,4%.

Напомним, в первом квартале 2026 года украинские страховщики выплатили €13,2 млн за ДТП за границей. Тогда количество договоров "Зеленая карта" сократилось на 1,34% год к году, однако уже по итогам девяти месяцев рынок вернулся к росту.