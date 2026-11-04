Ринок “Зеленої картки” перевищив 4 млрд грн: хто контролює найбільшу частку

За січень–вересень 2026 року українські водії оформили понад 1,1 млн міжнародних договорів страхування “Зелена картка”, а страхові компанії зібрали 4,15 млрд грн премій. Понад 72% усіх договорів припало лише на п’ятьох страховиків.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Моторного (транспортного) страхового бюро України.

За дев’ять місяців чинності набули 1 110 917 договорів “Зелена картка”. Це на 2,8% більше, ніж за аналогічний період 2025 року, коли було оформлено 1 080 962 договори.

Страхові премії збільшилися на 0,3% — із 4,14 млрд грн до 4,15 млрд грн.

При цьому середня вартість одного договору знизилася на 2,4% — із 3 828 грн до 3 737 грн.

Також майже на п’яту частину скоротилася кількість достроково припинених договорів — із 26 167 до 21 109.

Лише у вересні чинності набули 138 531 договір, що на 5,9% більше, ніж у вересні минулого року. Страхові премії за місяць зросли на 2,7% — до 505,1 млн грн.

Хто контролює ринок “Зеленої картки”

У січні–вересні міжнародні договори страхування укладали 12 компаній, проте на п’ятірку найбільших припало 72,8% усіх полісів.

Лідером стала “ПЗУ Україна”, яка оформила 242 366 договорів та зайняла 21,8% ринку. За рік кількість її договорів зросла на 43,1%. Компанія зібрала 927,3 млн грн страхових премій.

На другому місці — “ТАС” із 198 395 договорами та часткою 17,9%. Компанія зібрала 878,2 млн грн премій, хоча кількість договорів порівняно з минулим роком скоротилася на 5,7%.

Третя — “Українська страхова група” зі 160 686 договорами, або 14,5% ринку. Кількість оформлених нею полісів зменшилася на 27,4%, а сума премій становила 619,2 млн грн.

До п’ятірки також увійшли “Княжа Вієнна Іншуранс Груп” — 117 520 договорів та 10,6% ринку і ВУСО — 89 229 договорів та 8%.

Серед інших учасників найбільше зростання продемонструвала ІНГО — на 38,5%, до 55 252 договорів. УТСК збільшила їх кількість на 24,3%, АРКС — на 24,7%, а “Перша” — на 19,1%, до 65 597.

Страховики виплатили понад €37 млн за ДТП за кордоном

За дев’ять місяців українські страховики отримали 10 566 вимог щодо відшкодування збитків у ДТП, спричинених українськими водіями за кордоном. Загальна сума заявлених вимог становила €36,8 млн.

Водночас страхові компанії здійснили виплати за 10 739 вимогами на загальну суму понад €37,4 млн.

Середня виплата за одним випадком збільшилася на 1,2% — із €3 450 до €3 491.

Найбільше виплатила “ТАС” — €9,3 млн за 2 690 вимогами. “Українська страхова група” виплатила €7,1 млн, а “ПЗУ Україна” — €5,8 млн.

На ці три компанії припало близько 59% усіх страхових виплат.

Найпомітніше відшкодування зросли у “ПЗУ Україна” — на 92,5%, із €3 млн до €5,8 млн. ВУСО збільшила виплати на 85,5% — із €0,8 млн до €1,5 млн. Водночас у “ТАС” вони скоротилися на 9,4%.

Нагадаємо, у першому кварталі 2026 року українські страховики виплатили €13,2 млн за ДТП за кордоном. Тоді кількість договорів “Зелена картка” скоротилася на 1,34% рік до року, однак уже за підсумками дев’яти місяців ринок повернувся до зростання.