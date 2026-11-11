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Продажи китайских автомобилей в Украине упали на 61%: самые популярные модели

Zeekr 7X
Zeekr 7X / Infocar

В течение октября украинцы приобрели 1205 легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Это на 61% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что из этого количества: новых – 823 ед. (-67%); б/у – 382 ед. (-37%) ед.

Большинство легковых автомобилей из Китая были электромобили – 44%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

  1. BYD Sea Lion 06 – 115 ед.;
  2. Great Wall Wingle 7 – 66 ед.;
  3. Zeekr 7X – 42 ед.;
  4. Zeekr 8X – 39 ед.;
  5. Chery Tiggo 4 – 34 ед.

Самые популярные модели подержанных легковых автомобилей из КНР:

  • Volkswagen ID.Unyx – 57 ед.;
  • BYD Sea Lion 06 – 23 ед.;
  • BYD Tang L – 19 ед.;
  • BYD Song L – 19 ед;
  • Zeekr 7X – 19 ед.

Напомним, в январе-сентябре 2026 года украинцы приобрели 9184 легковых автомобиля, ввезенных из Китая. Это на 37% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. В то же время, доля электромобилей в этом сегменте сократилась с 87% до 53%.

Автор:
Светлана Манько

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