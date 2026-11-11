Продажи китайских автомобилей в Украине упали на 61%: самые популярные модели

В течение октября украинцы приобрели 1205 легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Это на 61% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что из этого количества: новых – 823 ед. (-67%); б/у – 382 ед. (-37%) ед.

Большинство легковых автомобилей из Китая были электромобили – 44%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

BYD Sea Lion 06 – 115 ед.; Great Wall Wingle 7 – 66 ед.; Zeekr 7X – 42 ед.; Zeekr 8X – 39 ед.; Chery Tiggo 4 – 34 ед.

Самые популярные модели подержанных легковых автомобилей из КНР:

Volkswagen ID.Unyx – 57 ед.;

BYD Sea Lion 06 – 23 ед.;

BYD Tang L – 19 ед.;

BYD Song L – 19 ед;

Zeekr 7X – 19 ед.

Напомним, в январе-сентябре 2026 года украинцы приобрели 9184 легковых автомобиля, ввезенных из Китая. Это на 37% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. В то же время, доля электромобилей в этом сегменте сократилась с 87% до 53%.