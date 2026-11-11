- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google
Продажи китайских автомобилей в Украине упали на 61%: самые популярные модели
В течение октября украинцы приобрели 1205 легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Это на 61% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Отмечается, что из этого количества: новых – 823 ед. (-67%); б/у – 382 ед. (-37%) ед.
Большинство легковых автомобилей из Китая были электромобили – 44%.
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:
- BYD Sea Lion 06 – 115 ед.;
- Great Wall Wingle 7 – 66 ед.;
- Zeekr 7X – 42 ед.;
- Zeekr 8X – 39 ед.;
- Chery Tiggo 4 – 34 ед.
Самые популярные модели подержанных легковых автомобилей из КНР:
- Volkswagen ID.Unyx – 57 ед.;
- BYD Sea Lion 06 – 23 ед.;
- BYD Tang L – 19 ед.;
- BYD Song L – 19 ед;
- Zeekr 7X – 19 ед.
Напомним, в январе-сентябре 2026 года украинцы приобрели 9184 легковых автомобиля, ввезенных из Китая. Это на 37% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. В то же время, доля электромобилей в этом сегменте сократилась с 87% до 53%.