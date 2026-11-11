Продажі китайських авто в Україні впали на 61%: найпопулярніші моделі

Впродовж жовтня українці придбали 1205 легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 61% менше, ніж в аналогічний період 2025 року.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що з цієї кількості: нових – 823 од. (-67%); вживаних – 382 од. (-37%) од.

Більшість легковиків з Китаю були електромобілі – 44%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

BYD Sea Lion 06 - 115 од.; Great Wall Wingle 7 - 66 од.; Zeekr 7X - 42 од.; Zeekr 8X - 39 од.; Chery Tiggo 4 - 34 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з КНР:

Volkswagen ID.Unyx - 57 од.;

BYD Sea Lion 06 - 23 од.;

BYD Tang L - 19 од.;

BYD Song L - 19 од.;

Zeekr 7X - 19 од.

Нагадаємо, у січні-вересні 2026 року українці придбали 9184 легкових автомобілі, ввезених із Китаю. Це на 37% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас частка електромобілів у цьому сегменті скоротилася з 87% до 53%.