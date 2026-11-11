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Продажі китайських авто в Україні впали на 61%: найпопулярніші моделі
Впродовж жовтня українці придбали 1205 легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 61% менше, ніж в аналогічний період 2025 року.
Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані "Укравтопрому".
Зазначається, що з цієї кількості: нових – 823 од. (-67%); вживаних – 382 од. (-37%) од.
Більшість легковиків з Китаю були електромобілі – 44%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
- BYD Sea Lion 06 - 115 од.;
- Great Wall Wingle 7 - 66 од.;
- Zeekr 7X - 42 од.;
- Zeekr 8X - 39 од.;
- Chery Tiggo 4 - 34 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з КНР:
- Volkswagen ID.Unyx - 57 од.;
- BYD Sea Lion 06 - 23 од.;
- BYD Tang L - 19 од.;
- BYD Song L - 19 од.;
- Zeekr 7X - 19 од.
Нагадаємо, у січні-вересні 2026 року українці придбали 9184 легкових автомобілі, ввезених із Китаю. Це на 37% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас частка електромобілів у цьому сегменті скоротилася з 87% до 53%.