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Які вживані авто купують українці: найпопулярніші моделі
Впродовж жовтня український автопарк поповнили 22,4 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 14% менше, ніж торік. Лідером, серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.
Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані "Укравтопрому".
Зазначається, що найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 51% (у жовтні 2025 року вони охоплювали 44%).
Далі йдуть:
- електромобілі – 20% (30% у жовтні 2025 року);
- дизельні – 16% (18% у жовтні 2025 року);
- гібриди – 10% (5% у жовтні 2025 року);
- авто з ГБО – 3% (3% у жовтні 2025 року).
Аналітики зауважують, що середній вік вживаних машин, що у жовтні перейшли на українські номери становить – 8,6 року.
Лідером, серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.
Топ - 10 найпопулярніших моделей жовтня:
- Volkswagen Golf - 971 од.;
- Volkswagen Tiguan - 800 од.;
- NissanRogue - 733 од.;
- Audi Q5 - 698 од.;
- Skoda Octavia - 650 од.
- Renault Megane - 604 од.;
- Tesla Model Y - 603 од.;
- Nissan Leaf - 524 од.;
- Tesla Model 3 - 491 од.;
- Ford Escape - 469 од.
Нагадаємо, у січні–вересні 2026 року українці імпортували 46,5 тис. вживаних легкових автомобілів віком до п’яти років. Найпопулярнішою моделлю стала Tesla Model Y, а найбільшу частку ввезених авто цієї вікової категорії становили машини з бензиновими двигунами.