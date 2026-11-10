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Які вживані авто купують українці: найпопулярніші моделі

Volkswagen  Golf
Volkswagen  Golf / Infocar

Впродовж жовтня український автопарк поповнили 22,4 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 14% менше, ніж торік. Лідером, серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen  Golf.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 51% (у жовтні 2025 року вони охоплювали 44%).

Далі йдуть:

  • електромобілі – 20% (30% у жовтні 2025 року);
  • дизельні – 16% (18% у жовтні 2025 року);
  • гібриди – 10% (5% у жовтні 2025 року);
  • авто з ГБО – 3% (3% у жовтні 2025 року).

Аналітики зауважують, що середній вік вживаних машин, що у жовтні перейшли на українські номери становить – 8,6 року.

Лідером, серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen  Golf.

 Топ - 10 найпопулярніших моделей жовтня:

  1. Volkswagen  Golf - 971 од.; 
  2. Volkswagen Tiguan - 800 од.;
  3. NissanRogue - 733 од.;
  4. Audi Q5 - 698 од.;
  5. Skoda Octavia - 650 од.
  6. Renault Megane - 604 од.;
  7. Tesla Model Y - 603 од.;
  8. Nissan Leaf - 524 од.;
  9. Tesla Model 3 - 491 од.;
  10. Ford Escape - 469 од.

Нагадаємо, у січні–вересні 2026 року українці імпортували 46,5 тис. вживаних легкових автомобілів віком до п’яти років. Найпопулярнішою моделлю стала Tesla Model Y, а найбільшу частку ввезених авто цієї вікової категорії становили машини з бензиновими двигунами. 

Автор:
Світлана Манько

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