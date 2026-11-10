Які вживані авто купують українці: найпопулярніші моделі

Впродовж жовтня український автопарк поповнили 22,4 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 14% менше, ніж торік. Лідером, серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 51% (у жовтні 2025 року вони охоплювали 44%).

Далі йдуть:

електромобілі – 20% (30% у жовтні 2025 року);

дизельні – 16% (18% у жовтні 2025 року);

гібриди – 10% (5% у жовтні 2025 року);

авто з ГБО – 3% (3% у жовтні 2025 року).

Аналітики зауважують, що середній вік вживаних машин, що у жовтні перейшли на українські номери становить – 8,6 року.

Лідером, серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.

Топ - 10 найпопулярніших моделей жовтня:

Volkswagen Golf - 971 од.; Volkswagen Tiguan - 800 од.; NissanRogue - 733 од.; Audi Q5 - 698 од.; Skoda Octavia - 650 од. Renault Megane - 604 од.; Tesla Model Y - 603 од.; Nissan Leaf - 524 од.; Tesla Model 3 - 491 од.; Ford Escape - 469 од.

Нагадаємо, у січні–вересні 2026 року українці імпортували 46,5 тис. вживаних легкових автомобілів віком до п’яти років. Найпопулярнішою моделлю стала Tesla Model Y, а найбільшу частку ввезених авто цієї вікової категорії становили машини з бензиновими двигунами.