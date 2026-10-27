Tesla Model Y, Nissan Rogue та VW Tiguan: які вживані авто обирали українці у 2026 році

У січні–вересні 2026 року українці імпортували 46,5 тис. вживаних легкових автомобілів віком до п’яти років. Найпопулярнішою моделлю стала Tesla Model Y, а найбільшу частку ввезених авто цієї вікової категорії становили машини з бензиновими двигунами.

Як пише Dilo, про це повідомляє "Укравтопром".

Загалом за дев’ять місяців український автопарк поповнили 176,3 тис. імпортованих легкових автомобілів із пробігом. Таким чином, на машини віком до п’яти років припало близько 26% від загальної кількості ввезених авто.

Які двигуни мають імпортовані вживані авто

Найбільшу частку серед імпортованих автомобілів віком до п’яти років становили моделі з бензиновими двигунами - 46%.

Ще 29% припало на електромобілі, а 19% - на гібридні автомобілі. Частка дизельних машин становила 5%, тоді як автомобілі з газобалонним обладнанням (ГБО) охопили 1% імпорту в цьому сегменті.

Топ-10 найпопулярніших імпортованих вживаних авто

У січні–вересні 2026 року найбільшим попитом серед імпортованих вживаних легковиків віком до п’яти років користувалися такі моделі:

Tesla Model Y — 2813 автомобілів; Nissan Rogue — 2218; Volkswagen Tiguan — 1957; Tesla Model 3 — 1942; Mazda CX-5 — 1848; Ford Escape — 1367; Audi Q5 — 1207; Kia Niro — 998; Hyundai Ioniq 5 — 842; Jeep Compass — 794.

Отже, перші дві позиції рейтингу посіли Tesla Model Y та Nissan Rogue. До десятки найпопулярніших моделей також увійшли кросовери Volkswagen, Mazda, Ford, Audi та Jeep, а серед електромобілів, крім Tesla Model Y, у списку представлені Tesla Model 3 та Hyundai Ioniq 5.

Нагадаємо, раніше ЄС закликав Китай добровільно обмежити експорт гібридних автомобілів. Європейський Союз звернувся до Китаю з пропозицією добровільно скоротити експорт гібридних автомобілів на європейський ринок у межах домовленостей для запобігання новій торговельній війні.