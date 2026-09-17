ЄС закликав Китай добровільно обмежити експорт гібридних автомобілів

Європейський Союз звернувся до Китаю з пропозицією добровільно скоротити експорт гібридних автомобілів на європейський ринок у межах домовленостей для запобігання новій торговельній війні.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

Європейські автоконцерни змушені проводити масові скорочення персоналу на тлі напливу дешевших китайських машин. Якщо Пекін відмовиться самостійно врегулювати обсяги постачань, Брюссель погрожує запровадити підвищені мита. За даними обізнаних джерел, європейська сторона домагається згоди Китаю зменшити продажі своїх гібридних авто приблизно до 15% ринку ЄС проти нинішніх понад 33%.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час щорічного звернення наголосила, що щоденний торговельний дефіцит ЄС у відносинах із КНР у розмірі 1 млрд євро досяг критичної межі, і блок використає всі наявні інструменти для відновлення балансу.

Стрибок постачань гібридів в обхід мит

Напруженість навколо китайського автопрому загострилася через нерівномірні митні бар'єри:

Десятикратний приріст: імпорт китайських гібридів до Євросоюзу зріс із 3,8 тис. авто в жовтні 2024 року до 50 тис. одиниць у липні 2026 року;

Митна лазівка: у жовтні 2024 року Брюссель ввів антисубсидійні мита до 45% на акумуляторні електромобілі з Китаю, однак для гібридів зберіг стандартну ставку на рівні 10%, чим скористалися виробники з КНР;

Історичний прецедент: пропонуючи добровільні ліміти, ЄС намагається повторити угоду 1986 року з Японією, яка стримувала імпорт японських авто до 1999 року та спонукала Toyota і Nissan відкривати заводи в Європі;

Тиск виробників: провідні європейські концерни, зокрема Volkswagen, закликають запровадити штрафні мита і на китайські гібридні моделі.

Очікується, що єврокомісар із питань торгівлі Марош Шефчович проведе консультації з міністром комерції КНР Ван Веньтао напередодні запланованого на жовтень візиту до Пекіна.

Нагадаємо, китайські авто зайняли понад 11% ринку нових машин у Європі. Головним рушієм зростання стали доступні гібриди з підзаряджанням від мережі, на які досі не поширювалися додаткові мита ЄС.