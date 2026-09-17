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Ціни на пальне 17 вересня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Dilo надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 17 вересня 2026 року (четвер), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|92,41 грн (+1,25 грн)
|А-95
|88,32 грн (+1,07 грн)
|А-92
|82,63 грн (+12 коп.)
|ДП
|98,24 грн (+32 коп.)
|Газ
|44,06грн (+16 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|94,90
|91,90
|99,90
|45,50
|UPG
|92,90
|90,90
|99,90
|45,50
|WOG
|95,90
|92,90
|99,90
|45,50
|УКРНАФТА
|87,90
|84,90
|82,90
|95,90
|42,90
|SOCAR
|94,90
|91,90
|99,90
|45,21
|AMIC
|91,90
|88,90
|98,90
|43,65
|БРСМ-Нафта
|84,58
|95,54
|42,54
Нагадаємо, загроза блокування хуситами Баб-ель-Мандебської протоки ставить під удар 7% світових нафтопоставок, що провокує новий стрибок оптових цін і наблизить вартість дизеля до 100 грн/літр. Як це геополітичне загострення вплине на цінники вітчизняних АЗС, читайте в матеріалі Dilo.