Бізнес підтримав нові правила аукціонів на користування надрами

Європейська Бізнес Асоціація підтримала законопроєкт №15454, який має змінити правила отримання права на користування надрами через аукціони. Бізнес виступає за ухвалення документа у першому читанні, але пропонує доопрацювати окремі положення перед другим.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Європейської Бізнес Асоціації.

В Асоціації вважають, що запропоновані зміни можуть зробити процедури у сфері надрокористування більш прозорими та передбачуваними для інвесторів.

Зокрема, бізнес позитивно оцінює чотири основні зміни:

закріплення ключових вимог до електронних аукціонів безпосередньо в Кодексі України про надра;

поширення гарантій стабільності законодавства на ділянки нафтогазоносних надр;

уточнення правил проведення конкурсів на укладення угод про розподіл продукції;

можливість проведення розвідувальних робіт за домовленістю з власником земельної ділянки або землекористувачем.

Особливо важливим для видобувної галузі в ЄБА називають поширення гарантій стабільності законодавства на нафтогазові ділянки. Такі проєкти потребують значних капіталовкладень і мають тривалі строки реалізації, тому передбачуваність регуляторних умов впливає на рішення інвесторів.

Позитивно бізнес оцінює і запропоновані зміни до правил конкурсів на укладення угод про розподіл продукції. В Асоціації очікують, що чіткіші та відкритіші процедури можуть сприяти залученню приватного капіталу.

Водночас Комітет надрокористування ЄБА вважає, що до другого читання законопроєкт потрібно доопрацювати. Зокрема, йдеться про механізми державного контролю, укладення та реалізацію угод про розподіл продукції, а також взаємодію надрокористувачів із власниками та користувачами земельних ділянок.

Наразі ЄБА виступає за прийняття законопроєкту №15454 у першому читанні.

Нагадаємо, у 2026 році Держгеонадра суттєво наростили продаж спецдозволів через електронні аукціони. Станом на кінець серпня на торгах реалізували 32 спецдозволи на загальну суму 1,371 млрд грн. Це більш ніж удвічі перевищило результат за весь 2025 рік, коли 76 спецдозволів продали за 654 млн грн.