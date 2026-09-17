На Полтавщині продають діючий елеватор на 10 тис. тонн за $750 тисяч

У Полтавській області виставили на продаж діючий сертифікований елеваторний комплекс потужністю до 10 тис. тонн. Об’єкт розташований у Руденківці, має власну залізничну колію, сушильне та зерноочисне обладнання, земельну ділянку площею 5,87 га та продається за $750 тисяч.

Як пише Dilo, про це інформує Inventure.

Елеватор за $750 тисяч

Комплекс знаходиться за адресою: село Руденківка, вул. Київська, 14, Полтавська область. Відстань до Полтави становить близько 40 км, до Кременчука — 89 км.

Об’єкт розташований приблизно за 10 км від автошляху М22 та за 1,1 км від траси Т1734.

Однією з ключових переваг комплексу є залізнична логістика. Власна колія завдовжки 670 м розташована безпосередньо на території підприємства, а до вантажної станції "Нові Санжари" - близько 250 м.

Елеватор може відвантажувати до 10 вагонів на добу з можливістю збільшення цього показника.

Основна спеціалізація комплексу - приймання, зберігання, сушіння, очищення та перевалка зернових і олійних культур.

Загальна заявлена місткість підлогового зберігання становить до 10 тис. тонн. Вона розподілена між двома складами: перший площею 2091 кв. м може вміщувати до 8 тис. тонн зерна, другий площею 700 кв. м - до 2 тис. тонн.

Базовий комплекс побудували та ввели в експлуатацію у 2019 році. У 2020 році відремонтували внутрішню залізничну колію.

У 2025 році на підприємстві проводили ремонтні роботи та технічне обслуговування обладнання. У 2026 році провели технічне обслуговування і повірку автомобільних ваг.

Яке обладнання входить до комплексу

Елеватор оснащений шахтною зерносушаркою NEZ-9.0-ПТ-Р "Новий Елеватор" та теплогенератором NET-2000-T. Обладнання працює на деревній щепі або пелетах.

Потужність сушарки становить до 15 тонн на годину, або близько 300–360 тонн на добу. Передбачена можливість цілодобової роботи.

Для очищення зерна використовується барабанний сепаратор «Оліс» ЛУЧ СЗО-75 продуктивністю до 75 тонн на годину. Також на території є завальна яма об’ємом 25 куб. м та бункери для відходів.

Автомобільний транспорт приймають із продуктивністю до 450 тонн на добу. Потужність відвантаження автомобілями заявлена на рівні до 1200 тонн на добу.

До складу комплексу входять діюча лабораторія контролю якості зерна, автомобільні ваги та спецтехніка.

Зокрема, покупцю пропонують телескопічний навантажувач MANITOU MLT845LSU, самохідний зернонавантажувач ЗЗП-100 та вантажний автомобіль ГАЗ-53. У комплекті навантажувача також є стандартний ківш об’ємом 3 куб. м, ківш для біг-бегів, вила та металева платформа.

Разом із майновим комплексом продаються права оренди земельної ділянки площею 5,8719 га. Земля має промислове призначення, договір оренди діє до 2034 року.

У власності перебувають адміністративна будівля площею 400 кв. м, два склади, вагова, завальна яма, залізнична колія, а також сушильний і очисний комплекси.

Підприємство має два вводи електроенергії загальною потужністю 100 кВт. Також на території є центральне водопостачання та газова мережа. Близько 70% території має асфальтове або гранітне покриття.

Потенціал для розширення

Вільні площі та розмір земельної ділянки дозволяють розглядати подальше розширення комплексу. Серед можливих напрямів — встановлення додаткових силосів, збільшення потужностей зі зберігання та перевалки, будівництво нових складських і виробничих об’єктів.

Також на базі комплексу потенційно можна розмістити підприємство з переробки аграрної продукції, зокрема олійноекстракційне, комбікормове або пелетне виробництво.

Умови продажу

Продається 100% майнового комплексу, включно з будівлями та спорудами, технологічним обладнанням, залізничною колією, спецтехнікою та правами оренди земельної ділянки.

Стартова ціна об’єкта - $750 тис. Власник допускає можливість торгу. Умови оренди можуть обговорюватися окремо.

Раніше повідомлялося, що підприємство "Люкс-Ойл" планує масштабну реконструкцію олійноекстракційного заводу в Миколаївській області.