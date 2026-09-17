Ціни в Україні зростають швидше: коли НБУ очікує сповільнення

У серпні 2026 року споживча інфляція в Україні прискорилася до 8,1% у річному вимірі, дещо перевищивши прогноз НБУ. Основними чинниками стали подорожчання пального, наслідки російських атак на критичну інфраструктуру та високі виробничі витрати бізнесу.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба НБУ.

НБУ про інфляцію

Найбільший вплив на інфляцію мало подорожчання пального. За оцінками НБУ, його ціни зростали швидше, ніж прогнозувалося раніше, зокрема на тлі ескалації війни на Близькому Сході.

Додатковий тиск створило підвищення окремих адміністративних тарифів. Значною мірою це пов’язано з наслідками російських атак на критичну інфраструктуру.

Водночас базова інфляція протягом останніх місяців залишалася високою. На неї впливало подальше зростання витрат бізнесу на електроенергію, логістику та оплату праці.

Попри наслідки російських атак, український ринок праці та споживчий попит залишалися стійкими.

Середні зарплати у липні, а за оцінками НБУ і в серпні, продовжували зростати високими темпами. Це підтримувало попит та водночас посилювало фундаментальний ціновий тиск.

Інфляційні очікування економічних агентів також залишалися підвищеними.

Інфляція найближчими місяцями може бути вищою за прогноз

НБУ очікує, що в найближчі місяці інфляційна траєкторія може бути дещо вищою за попередній прогноз.

Додатковий тиск на ціни створюватимуть наслідки посилення російських атак на логістичні, виробничі та енергетичні об’єкти. Ще одним фактором стане дорожче, ніж очікувалося раніше, пальне.

На світових ринках ситуація також залишається проінфляційною, зокрема через події на Близькому Сході. На цьому тлі дедалі більше центральних банків підвищують ключові ставки.

Що може стримати зростання цін

Водночас інфляційний тиск частково стримуватиме значна пропозиція продовольства на внутрішньому ринку.

Зокрема, складнощі з вивезенням урожаю Чорним морем збільшують обсяги продовольства, що залишаються на внутрішньому ринку.

НБУ очікує сповільнення інфляції у 2027 році

За прогнозом НБУ, у 2027 році інфляція має повернутися до траєкторії сповільнення.

Одним із чинників цього процесу мають стати заходи Національного банку з посилення монетарної політики. Водночас динаміка цін і надалі залежатиме від безпекової ситуації, вартості енергоносіїв, виробничих витрат та ситуації на світових товарних ринках.

Нагадаємо, напередодні Держстат повідомив, що інфляція прискорилася до 8,1% у річному вимірі. За місяць ціни зросли на 0,1%. Найбільше у серпні подорожчали водопостачання, водовідведення, пальне та пасажирські автоперевезення, тоді як овочі й фрукти суттєво подешевшали.