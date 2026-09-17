UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,60

--0,04

EUR

51,45

--0,06

Наличный курс:

USD

44,85

44,71

EUR

52,00

51,81

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

Цены в Украине растут быстрее: когда НБУ ожидает замедление

инфляция
Горючее и атаки РФ подтолкнули инфляцию / Depositphotos

В августе 2026 года потребительская инфляция в Украине ускорилась до 8,1% в годовом исчислении, несколько превысив прогноз НБУ. Основными факторами стали удорожание горючего, последствия российских атак на критическую инфраструктуру и высокие производственные издержки бизнеса.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба НБУ.

НБУ об инфляции

Наибольшее влияние на инфляцию оказало удорожание горючего. По оценкам НБУ, его цены росли быстрее, чем прогнозировалось ранее, в том числе на фоне эскалации войны на Ближнем Востоке.

Дополнительное давление оказало повышение отдельных административных тарифов. Это в значительной степени связано с последствиями российских атак на критическую инфраструктуру.

В то же время, базовая инфляция в течение последних месяцев оставалась высокой. На него влиял дальнейший рост расходов бизнеса на электроэнергию, логистику и оплату труда.

Несмотря на последствия российских атак, украинский рынок труда и потребительский спрос оставались устойчивыми.

Средние зарплаты в июле, а по оценкам НБУ и в августе, продолжали расти высокими темпами. Это поддерживало спрос и усиливало фундаментальное ценовое давление.

Инфляционные ожидания экономических агентов тоже оставались повышенными.

Инфляция в ближайшие месяцы может быть выше прогноза

НБУ ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционная траектория может быть несколько выше предыдущего прогноза.

Дополнительное давление на цены создаст последствия усиления российских атак на логистические, производственные и энергетические объекты. Еще одним фактором станет дороже, чем ожидалось ранее, топливо.

На мировых рынках ситуация также остается проинфляционной, в частности, из-за событий на Ближнем Востоке. На этом фоне все больше центральных банков повышают ключевые ставки.

Что может сдержать рост цен

В то же время инфляционное давление будет частично сдерживать значительное предложение продовольствия на внутреннем рынке.

В частности, сложности с вывозом урожая Черным морем увеличивают остающиеся на внутреннем рынке объемы продовольствия.

НБУ ожидает замедление инфляции в 2027 году

По прогнозу НБУ, в 2027 году инфляция должна вернуться в траекторию замедления.

Одним из факторов этого процесса должны стать меры Национального банка по усилению монетарной политики. В то же время динамика цен и дальше будет зависеть от ситуации безопасности, стоимости энергоносителей, производственных затрат и ситуации на мировых товарных рынках.

Напомним, накануне Госстат сообщил, что инфляция ускорилась до 8,1% в годовом исчислении. За месяц цены выросли на 0,1%. Больше всего в августе подорожали водоснабжение, водоотвод, горючее и пассажирские автоперевозки, тогда как овощи и фрукты существенно подешевели.

Автор:
Ольга Опенько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности