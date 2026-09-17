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Украинские и канадские оборонные компании готовят совместные производственные проекты

Украинские и канадские оборонные компании готовят совместные проекты
Украинские и канадские оборонные компании готовят совместные проекты

Украинские и канадские оборонные компании обсуждают возможности совместного производства, технологической кооперации и привлечения инвестиций. Украина также планирует расширять международные цепи поставок для оборонной промышленности.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Минобороны.

Перспективы сотрудничества обсудили во время National Defence Canada: B2B Event в Калгари. Украинскую сторону на мероприятии представляла заместитель министра обороны Украины Анна Гвоздяр.

Встреча состоялась во время визита украинской делегации в Канаду с участием президента Украины Владимира Зеленского.

К переговорам также присоединились заместитель министра национальной обороны Канады Кристиана Фокс, командующий Объединенными силами Канады генерал-лейтенант Дарси Молстад, генеральный директор по оборонно-промышленной стратегии канадского Минобороны Рави С. К. Сингх, а также представители оборонных компаний двух стран.

По данным Минобороны, украинская оборонная промышленность в настоящее время объединяет более 900 компаний. Следующими направлениями ее развития в министерстве называют масштабирование производства, формирование международных цепей снабжения, привлечение инвестиций и совместную разработку технологий.

Напомним, Украина параллельно расширяет международную кооперацию своего оборонного сектора. В июле Украина и ЕС открыли новые возможности для ОПК, в частности доступ украинских компаний к европейским грантам, общим проектам и финансированию развития производственных мощностей.

Автор:
Татьяна Гойденко

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