Украинская кукуруза дешевеет: как проблемы с экспортом влияют на цены

В Украине с начала сентября закупочные цены на кукурузу упали на 800–1000 грн. за тонну — до 6000–7000 грн. на условиях продажи с элеваторов или с доставкой на перерабатывающие заводы. Причина – низкий экспортный спрос и дорогостоящая логистика.

Как пишет Dilo, об этом сообщила Электронная зерновая биржа Украины.

Какая ситуация в Украине

Аналитики отмечают, что блокировка экспорта через черноморские порты заставляет продавцов использовать более дорогие маршруты через дунайские порты или автомобилями и железной дорогой в Констанцу. Стоимость такой доставки составляет $100–140 за тонну.

Поэтому экспортеры прежде всего отгружают культуры с более высокой стоимостью — рапс, сою и подсолнечник. Для кукурузы и пшеницы подобная логистика делает экспорт нерентабельным.

В то же время в западных областях сохраняется спрос на быстрые поставки старой кукурузы в ЕС. Ее закупают по 6500–7500 грн за тонну с погрузкой в вагон.

В целом с 1-15 сентября Украина экспортировала 189 тыс. т кукурузы против 20 тыс. т за аналогичный период в прошлом году. Основными покупателями стали:

Турция - 45,7 тыс. т;

Италия – 37,2 тыс. т;

Германия – 19 тыс. т;

Кипр – 18 тыс. т;

Нидерланды – 14,3 тыс. т.

Недавно Министерство сельского хозяйства США в своем отчете увеличило прогноз начальных и конечных запасов кукурузы в Украине на 0,6 млн т, но оставило прогноз экспорта на уровне 22 млн т против 23 млн т в прошлом году.

Что происходит на мировом рынке

Сентябрьский прогноз USDA предполагает снижение мирового производства и запасов кукурузы в 2026/27 маркетинговом году. Это поддержало биржевые цены.

В Чикаго декабрьские фьючерсы торговались около $210 за тонну, что на 9% больше месяца назад. На цены влияют более низкий прогноз урожая в США и дожди, задерживающие уборку.

В то же время, ускорение сбора в США и ЕС, а также увеличение поставок из Бразилии, Аргентины и Украины может увеличить предложение в ближайшие месяцы и сдержать рост цен.

В Париже ноябрьские фьючерсы за неделю подешевели на 1,2% до €262 за тонну, или $302. Со 2 сентября цена снизилась на 5,8%.

Ранее сообщалось, что Украина входит в новый сезон с огромными запасами кукурузы — 2,25 млн. тонн против 0,84 млн. тонн в прошлом году. Общий урожай ожидается на уровне 31,8 млн тонн, однако вывезти его за границу крайне сложно из-за остановки работы черноморских портов с конца июля.