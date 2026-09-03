Украина накопила рекордные запасы кукурузы: что будет с экспортом осенью

Украина входит в новый сезон с огромными запасами кукурузы — 2,25 млн. тонн против 0,84 млн. тонн в прошлом году. Общий урожай ожидается на уровне 31,8 млн тонн, однако вывезти его за границу крайне сложно из-за остановки работы черноморских портов с конца июля.

Как пишет Dilo, об этом информирует "Зерновая биржа".

Сухопутная ловушка и угроза для цен

Альтернативный экспорт по железной дороге через западные границы практически исчерпал свои мощности: квоты и европоезда до конца сезона выкуплены под вывоз сои и рапса.

В октябре-декабре ожидается рост стоимости авто- и железнодорожной логистики в ЕС.

Если сейчас закупочные цены на элеваторах составляют 6500–7500 грн/т, то из-за дорогостоящей доставки (120–150 $/т) внутренние закупочные прайсы могут упасть до 5500–6500 грн/т на условиях FCA.

Что происходит на мировом рынке

На международных площадках цены на кукурузу демонстрируют стремительный рост. В Чикаго декабрьские фьючерсы выросли в августе на 15,2% - до 214,5 $/т (трехлетний максимум) на фоне ухудшения прогнозов урожая в США до 401,3 млн. тонн.

В Париже ноябрьские котировки подскочили на 14,2% — до 277,75 €/т из-за неурожая во Франции.

Несмотря на рост импортных потребностей ЕС до 24 млн. тонн, доля Украины на европейском рынке сократилась с 55% до 40% под давлением активных поставок из Бразилии и Аргентины.

Ранее сообщалось, что экспортные цены на кукурузу в Украине продолжают снижаться из-за более слабого спроса со стороны трейдеров и активизации нового урожая в Турции.