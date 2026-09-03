Развод теперь можно официально оформить онлайн в "Дії": как это сделать

В приложении "Дія" запустили расторжение брака онлайн. Услуга доступна для супругов, которые совместно решили прекратить семейные отношения.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба приложения.

Как все работает?

Один из супругов формирует заявление в "Дії", второй подтверждает его в своем приложении.

"Дія" автоматически проверяет информацию в Государственном реестре актов гражданского состояния (ГРАЦС).

При этом без согласия двух сторон подать заявление о расторжении брака не удастся.

Через месяц после этого брак будет расторгнут.

Если за это время вы измените решение, заявление можно отозвать не позднее чем за 4 часа до видеоконференции.

Раньше для этого нужно было минимум дважды посетить отдел ГРАЦС и подавать бумажные документы. Теперь весь процесс проходит онлайн.

Если у супругов есть общие несовершеннолетние дети, расторжение брака по-прежнему происходит через суд.

Напомним, в июне Министерство юстиции и Министерство цифровой трансформации начали бета-тестирование онлайн-услуг по расторжению брака через приложение "Дія".