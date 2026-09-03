Розлучення тепер можна офіційно оформити онлайн у "Дії": як це зробити

У застосунку "Дія" запустили розірвання шлюбу онлайн. Послуга доступна для подружжя, яке спільно вирішило припинити сімейні відносини.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба застосунку.

Як усе працює?

Один з подружжя формує заяву в "Дії", другий підтверджує її у своєму застосунку.

"Дія" автоматично перевіряє інформацію в Державному реєстрі актів цивільного стану (ДРАЦС).

При цьому, без згоди двох сторін подати заяву про розірвання шлюбу не вдасться.

Через місяць після цього шлюб буде розірвано.

Якщо за цей час ви зміните рішення, заяву можна відкликати — не пізніше ніж за 4 години до відеоконференції.

Раніше для цього потрібно було щонайменше двічі відвідати відділ ДРАЦС та подавати паперові документи. Тепер увесь процес відбувається онлайн.

Якщо в подружжя є спільні неповнолітні діти, розірвання шлюбу, як і раніше, відбувається через суд.

Нагадаємо, у червні Міністерство юстиції та Міністерство цифрової трансформації розпочали бета-тестування онлайн-послуги з розірвання шлюбу через застосунок "Дія".