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Масштабування шлюбу онлайн у "Дії": які три нові опції запрацюють до кінця року

обручки, шлюб
Онлайн шлюб у "Дії" масштабується / Freepik

Частка цифрових одружень в Україні зросла до 40% за першу половину 2026 року. Уряд ухвалив рішення розширити функціонал послуги "Шлюб онлайн", додавши доставку свідоцтв за кордон та нові інклюзивні можливості.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Нові опції

До кінця 2026 року в додатку покроково впровадять такі оновлення:

  1. Повторне укладання шлюбу для вдів та вдівців у повністю дистанційному форматі
  2. Проведення відеоцеремоній із залученням перекладача жестової мови для людей із порушеннями слуху або мовлення
  3. Замовлення міжнародної доставки свідоцтва про шлюб у 48 країн світу.

Тестування та поетапний запуск

Міжнародну доставку свідоцтв спочатку запустить у тестовому режимі в кількох країнах для перевірки стабільності роботи системи, після чого географію послуги розширять.

"Ви просили додати можливість одружуватися онлайн вдовам і вдівцям, а також отримувати свідоцтва про шлюб за кордоном. Ми врахували запит суспільства й адаптуємо послугу під реальні життєві ситуації", — зазначають у команді розробників сервісу.

Нагадаємо, у червні Міністерство юстиції та Міністерство цифрової трансформації розпочали бета-тестування онлайн-послуги з розірвання шлюбу через застосунок "Дія".

Автор:
Тетяна Ковальчук

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