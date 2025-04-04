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Військові матимуть можливість бронювати пріоритетні дати для шлюбу онлайн
Кабінет Міністрів ухвалив відповідні зміни в постанову про проведення державної реєстрації шлюбу в електронній формі, ініційовані Міністерством оборони та Міністерством цифрової трансформації. Невдовзі військові зможуть бронювати пріоритетні час та дату для одруження онлайн в "Дії" через застосунок "Армія+".
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Нині чимало українців та українок стали на захист України і перебувають у ЗСУ. Через військову службу вони не мають можливості взяти відпустку, щоб одружитися. Цим людям важливо мати змогу зробити це швидко, коли вони цього забажають, і не очікувати своєї черги довго.
"Останні кілька місяців користувачі просили нас про створення такої можливості. І ми відгукуємося на це прохання. Разом із Міністерством цифрової трансформації ініціювали зміни, завдяки яким військові отримають можливість забронювати пріоритетні час та дату для реєстрації шлюбу", — розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
Як військовим одружитися онлайн?
Щоб отримати пріоритетні час та дату, необхідно буде подати заявку через застосунок "Армія+". Важливо, що саме військовослужбовці мають бути ініціаторами одруження. Після того, як заявку схвалять у ДРАЦС, у "Дії" прийде сповіщення з деталями онлайн-церемонії.
Онлайн-шлюб у "Дії" для громадян України запустився у 2024 році. Завдяки цьому вже 4 000 пар змогли одружитися. Водночас користувачі подали вже 19 000 заяв про отримання цієї послуги.
Нагадаємо, до Дня святого Валентина Міністерство цифрової трансформації України запустило в застосунку "Дія" новий сервіс — сертифікат неодруженого або неодруженої. Це креативна ініціатива, що дозволяє перевірити сімейний статус людини через реєстр ДРАЦС.