В "Дії" з’явився сертифікат неодруженого

До Дня святого Валентина Міністерство цифрової трансформації України запустило в застосунку "Дія" новий сервіс — сертифікат неодруженого або неодруженої. Це креативна ініціатива, що дозволяє перевірити сімейний статус людини через реєстр ДРАЦС.

Про це повідомляє Мінцифри.

Новий сертифікат не має офіційної юридичної сили, проте він гарантує, що користувач дійсно не перебуває в шлюбі. Таким чином, ті, хто шукає свою другу половинку, можуть бути впевнені, що їхній обранець або обраниця — справді вільні.

Як отримати сертифікат

Щоб згенерувати документ у "Дії", потрібно оновити застосунок, обрати функцію "Додати документ" і знайти відповідний сертифікат.

Користувач може завантажити фото з галереї або зробити селфі, а також вказати свої інтереси та навіть обрати дизайн документа. Знак зодіаку підтягнеться автоматично.

"Коли знайдете свою людину — скануйте QR-код на документі, пропонуйте бути парою та ставайте зарученими в Дії. А на майбутнє підготували для вас "Шлюб онлайн" і "єМалятко", щоб кожен етап вашої любові проходив без бюрократії", - йдеться в повідомленні.

Додамо, що до кінця 2026 року в Україні буде запущено європейський гаманець цифрової ідентифікації. Це дозволить українцям користуватися цифровими документами за кордоном, а громадяни Європейського Союзу зможуть використовувати свої цифрові документи в Україні. Україна вже успішно пройшла тестування цієї системи.