Ощадбанк збільшив фінансування енергопроєктів до 11 млрд грн та створив диспетчерський центр

Обсяг кредитування енергопроєктів Ощадбанком у 2026 році досяг 11 млрд грн порівняно з 6,77 млрд торік. Банк також створив власну диспетчерську для оптимізації купівлі електроенергії та управління накопичувачами.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба держбанку.

За даними Ощаду, 8,83 млрд грн виданих кредитів припадає на великий корпоративний бізнес, ще 1,94 млрд грн – на мікро-, малі та середні підприємства. При цьому половину угод в останньому сегменті були укладені за підтримки державних і міжнародних програм.

Для порівняння, у 2025 році фінансування великого бізнесу становило 5,64 млрд грн, а малого та середнього – 1,13 млрд грн. А за останні два з половиною роки українські банки профінансували енергетичні проєкти більш ніж на 64 млрд грн.

"Інвесторів в енергетику й сьогодні можна назвати найбільшими оптимістами в країні. Саме вони попри всі ризики інвестують у майбутнє країни", – зазначив голова правління Ощадбанку Юрій Каціон.

За його словами, окремі енергетичні проєкти нині можуть окупитися за три роки, хоча термін експлуатації великих об'єктів генерації становить від 10 до 25 років і більше.

Серед перешкод для подальшого кредитування енергетики банкір назвав невизначеність із довгостроковими цінами на електроенергію. Також він виступив за зниження податку на прибуток банків із 50% до 25%, оскільки нинішня ставка, на його думку, обмежує можливості кредитування бізнесу.

Як банк забезпечує себе електроенергією

Ощадбанк також розвиває власну систему енергозабезпечення. Відділення обладнали інверторами та акумуляторами, які забезпечують щонайменше чотири години автономної роботи, а в більшості випадків – до восьми годин.

Крім того, банк створив диспетчерський центр, який відстежує погодинні ціни на електроенергію та визначає оптимальний час заряджання й розряджання акумуляторів.

"Для нас важливо, щоб накопичувачі енергії забезпечували не лише безперервність роботи інфраструктури, а й економічний ефект", – пояснив Каціон.

Така система дає змогу банку підтримувати роботу відділень під час відключень і оптимізувати витрати на електроенергію.

Нагадаємо, українські банки розпочали фінансування енергетичних проєктів бізнесу та населення на загальну суму 68,7 млрд грн. Станом на кінець вересня профінансовані бізнес-проєкти з відновлення та розбудови генерації охоплювали потужності на 2,115 ГВт.