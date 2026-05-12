Кредитування енергетики зросло: банки підтримали генерацію і накопичення

Кредитування енергетики в Україні

Банки України в межах спільного меморандуму щодо відновлення енергетичної інфраструктури після російських атак профінансували проєкти бізнесу та населення в 21 області на 45,9 млрд грн.

За період з 1 червня 2024 року до 28 квітня 2026 року видано понад 4 тисячі кредитів бізнесу на 42,9 млрд грн та понад 16,5 тисяч кредитів населенню на 3 млрд грн.

Фінансування спрямовувалося на відновлення та розвиток генерації потужністю 1,636 ГВт, зокрема сонячних, газових, гідро-, біо- та вітрових електростанцій. Окремо банки підтримали проєкти зі зберігання енергії, теплопостачання та модернізації обладнання загальною потужністю 682 МВт.

Водночас частина раніше виданих кредитів уже погашається, тож валовий портфель енергетичних кредитів станом на кінець квітня 2026 року становив 28,5 млрд грн для юридичних осіб і 2,3 млрд грн для фізичних осіб.

