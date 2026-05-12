Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

+0,10

EUR

51,72

+0,12

Готівковий курс:

USD

43,85

43,78

EUR

51,88

51,68

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Кредитування енергетики зросло: банки підтримали генерацію і накопичення

енергетика
Порушено справу про банкрутство "Південь Енерго Збут" / Pixabay

За червень 2024 року – квітень 2026 року українські банки профінансували енергетичні проєкти бізнесу та населення на 45,9 млрд грн. Йдеться про розвиток генерації, систем накопичення електроенергії, теплопостачання та модернізацію обладнання.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Кредитування енергетики в Україні

Банки України в межах спільного меморандуму щодо відновлення енергетичної інфраструктури після російських атак профінансували проєкти бізнесу та населення в 21 області на 45,9 млрд грн.

За період з 1 червня 2024 року до 28 квітня 2026 року видано понад 4 тисячі кредитів бізнесу на 42,9 млрд грн та понад 16,5 тисяч кредитів населенню на 3 млрд грн.

Фінансування спрямовувалося на відновлення та розвиток генерації потужністю 1,636 ГВт, зокрема сонячних, газових, гідро-, біо- та вітрових електростанцій. Окремо банки підтримали проєкти зі зберігання енергії, теплопостачання та модернізації обладнання загальною потужністю 682 МВт.

Водночас частина раніше виданих кредитів уже погашається, тож валовий портфель енергетичних кредитів станом на кінець квітня 2026 року становив 28,5 млрд грн для юридичних осіб і 2,3 млрд грн для фізичних осіб.

Зауважимо, нещодавно НБУ запровадив нові правила безвиїзного нагляду за банками із застосуванням ризик-орієнтованого підходу, визначивши порядок встановлення обмежень і вимог у разі погіршення їхнього фінансового стану.

Автор:
Ольга Опенько