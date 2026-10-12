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Бізнес залучив понад 63 млрд грн кредитів на генерацію та енергообладнання
Українські банки розпочали фінансування енергетичних проєктів бізнесу та населення на загальну суму 68,7 млрд грн. Станом на кінець вересня профінансовані бізнес-проєкти з відновлення та розбудови генерації охоплювали потужності на 2,115 ГВт.
Про це інформує Dilo з посиланням на НБУ.
Із загальної суми 63,4 млрд грн припадає на проєкти бізнесу, ще 5,3 млрд грн – на фінансування енергетичних потреб населення.
Найбільші обсяги коштів бізнес залучає на будівництво сонячних електростанцій, газових, гідро-, біо- та вітрових установок, а також на придбання генераторів.
Банки також фінансують системи накопичення енергії, придбання інверторів та акумуляторів і модернізацію теплового обладнання. Сукупна потужність таких проєктів досягла 944 МВт.
Станом на 28 вересня валовий портфель "енергетичних" кредитів бізнесу з урахуванням погашень становив 40,2 млрд грн. Для населення цей показник сягнув 3,9 млрд грн.
Енергетичні проєкти за банківського фінансування вже реалізуються у 22 областях України.
Нагадаємо, на початку вересня банки профінансували енергопроєкти на 63,3 млрд грн. Тоді проєкти бізнесу з відновлення та розбудови генерації охоплювали 2,014 ГВт потужності.