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Понад 63 млрд грн на енергетику: банки профінансували відновлення 2 ГВт потужностей

СЕС, сонячні панелі, сонячні станції, сонячні станції під ключ
Банки профінансували відновлення 2 ГВт потужностей

Українські банки в межах меморандуму про відновлення енергетичної інфраструктури після масованих російських атак розпочали фінансування проєктів на загальну суму 63,3 млрд грн. Із них 58,5 млрд грн спрямували на підтримку бізнесу, а 4,8 млрд грн становили кредити для населення.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на результати опитування найбільших банків-підписантів меморандуму.

Станом на початок вересня банки забезпечили фінансування бізнес-проєктів із відновлення та розбудови генерації сукупною потужністю 2,014 ГВт. 

Найбільші обсяги коштів надали на будівництво сонячних, газових, гідро-, біо- та вітрових установок, а також на придбання генераторів.

Накопичення енергії та обсяг кредитного портфеля

Крім генерації, фінустанови підтримують проєкти компаній зі зберігання енергії та модернізації інфраструктури. Йдеться про створення систем накопичення, придбання інверторів і акумуляторів, а також оновлення теплового обладнання — загальна потужність за цими проєктами сягнула 895 МВт.

Валовий портфель енергетичних кредитів з урахуванням погашення на початок вересня становить 37,6 млрд грн для бізнесу та 3,5 млрд грн для населення. Програми кредитування енергетичної стійкості діють уже у 21 області України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що банки профінансували енергопроєкти у 21 області на суму понад 60 млрд грн. Зокрема, на енергонезалежність підприємств на попередньому етапі спрямували 56,1 млрд грн, а на енергетичні потреби населення виділили 4,3 млрд грн.

Автор:
Максим Кольц

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