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Более 63 млрд грн на энергетику: банки профинансировали возобновление 2 ГВт мощностей

СЭС, солнечные панели, солнечные станции, солнечные станции под ключ
Банки профинансировали восстановление 2 ГВт мощностей

Украинские банки в рамках меморандума о возобновлении энергетической инфраструктуры после массированных российских атак приступили к финансированию проектов на общую сумму 63,3 млрд грн. Из них 58,5 млрд грн были направлены на поддержку бизнеса, а 4,8 млрд грн составили кредиты для населения.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на результаты опроса крупнейших банков-подписантов меморандума.

По состоянию на начало сентября банки обеспечили финансирование бизнес-проектов по восстановлению и развитию генерации совокупной мощностью 2,014 ГВт.

Наибольшие объемы средств были предоставлены на строительство солнечных, газовых, гидро-, био- и ветровых установок, а также на приобретение генераторов.

Накопление энергии и объем кредитного портфеля

Кроме генерации, финучреждения поддерживают проекты компаний по хранению энергии и модернизации инфраструктуры. Речь идет о создании систем накопления, приобретении инверторов и аккумуляторов, а также обновлении теплового оборудования – общая мощность по этим проектам достигла 895 МВт.

Валовой портфель энергетических кредитов с учетом погашения на начало сентября составляет 37,6 млрд. грн. для бизнеса и 3,5 млрд. грн. для населения. Программы кредитования энергетической устойчивости действуют уже в 21-й области Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что банки профинансировали энергопроекты в 21 области на сумму более 60 млрд грн. В частности, на энергонезависимость предприятий на предварительном этапе направили 56,1 млрд. грн., а на энергетические нужды населения выделили 4,3 млрд. грн.

Автор:
Максим Кольц

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