В июле банки выдали бизнесу кредиты под госгарантии на 1 млрд гривен

В рамках государственной программы поддержки микро-, малого и среднего бизнеса (ММСП) на портфельной основе в июле 2026 года предприниматели заключили 109 кредитных договоров на общую сумму 1 млрд. гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Всего с начала внедрения механизма государственных портфельных гарантий в декабре 2020 года бизнес получил 58 459 кредитов на 211,7 млрд. гривен. В частности, во время действия военного положения уполномоченные банки выдали 53 234 таких займа на 201,1 млрд гривен.

По состоянию на 1 августа 2026 30 банков-кредиторов обслуживают 17 737 кредитов на сумму 82,2 млрд гривен. Обязательства по основному долгу, частично обеспеченные госгарантиями, составляют почти 37,7 млрд. гривен, что составляет 62% общего действующего лимита (60,4 млрд. гривен).

Банки-лидеры по объемам кредитования

Наибольшее количество и сумму ссуд обеспечили следующие финансовые учреждения:

Приватбанк: 10432 кредита на сумму 19,4 млрд грн (40% собственного лимита);

Сбербанк: 3107 кредитов на 13,7 млрд грн (63% лимита);

Укрэксимбанк: 588 кредитов на 10,8 млрд грн (80% лимита);

ПУМБ: 756 кредитов на 10,6 млрд грн (83% лимита);

Укргазбанк: 745 кредитов на 8,2 млрд грн (52% лимита).

География и отраслевое распределение

Наибольший объем гарантированных государством средств привлекли предприятия Киева - 2081 кредит на 12,3 млрд грн. Среди регионов лидерами стали Днепропетровская (1551 кредит на 6,7 млрд грн), Харьковская (933 кредита на 6,6 млрд грн), Львовская (1311 кредитов на 5,9 млрд грн), Киевская (1104 кредита на 5,3 млрд грн) и Одесская области (1173 кредита на 5 млрд грн).

По структуре экономической деятельности финансирование распределилось следующим образом:

Перерабатывающая промышленность: 4622 кредита на 30,4 млрд грн;

Сельское хозяйство: 3 262 кредита на 24,6 млрд грн;

Оптовая и розничная торговля, авторемонт: 6793 кредита на 18,9 млрд грн;

Стройка: 687 кредитов на 2,2 млрд грн;

Транспорт, складское хозяйство и почта: 822 кредита на 2,1 млрд грн;

Энергетика и коммунальные услуги: 56 кредитов на 1,1 млрд. грн.

Напомним, банки охотнее кредитуют бизнес, а доля проблемных ссуд сокращается. Во втором квартале 2026 года чистый гривневый портфель корпоративных кредитов вырос более чем на 30% в годовом исчислении.