Кредитование поддерживает доходность банков полтора года: показывает статистика НБУ

Кредитование поддерживает доходность украинских банков шесть кварталов подряд, увеличив операционную прибыль до отчислений в резервы на 12,3%. Однако чистая прибыль сектора упала на 32% — до 54 млрд грн из-за применения повышенной налоговой ставки 50%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Для сравнения: за 2025 год банки получили 126,5 млрд грн чистой прибыли, а начисленный налог на прибыль составил 84,8 млрд. грн.

Источники доходов банковского сектора

Доходность банков поддерживается чистой процентной маржой на уровне 7,8%. Наращивание объемов кредитов и увеличение их доходности обеспечили высокую доходность активов.

Структура доходов и показатели эффективности за первое полугодие

чистый процентный доход увеличился на 20,0% по сравнению с прошлым годом;

чистый комиссионный доход вырос на 6,5% за счет платежных сделок;

соотношение операционных расходов и операционного дохода ( CIR ) составило 41,5%.

Операционная прибыль и резервы

Чистая операционная прибыль к отчислениям в резервы за первое полугодие 2026 года увеличилась на 12,3% по сравнению с первым полугодием 2025 года.

Отчисления в резервы выросли в 2,6 раза и достигли довоенного уровня. Полученная прибыль поддерживает капитал банков и их кредитный потенциал, однако налоговая нагрузка по ставке 50% ограничивает этот эффект.

Напомним, во втором квартале 2026 года украинские банки увеличили объем средств, привлеченных от населения, бизнеса и оптовых источников, и ожидают продолжения тренда в третьем квартале.