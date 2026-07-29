Банки привлекают больше населения и бизнеса, но фондирование дорожает

Во втором квартале 2026 года украинские банки увеличили объем средств, привлеченных от населения, бизнеса и оптовых источников, и ожидают продолжения тренда в третьем квартале. В то же время средняя стоимость фондирования выросла, а банки прогнозируют дальнейшее удорожание привлечений из-за более высоких ставок по средствам бизнеса.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на результаты опроса о банковском фондировании Национального банка Украины.

Банки зафиксировали увеличение средств домохозяйств, корпораций и оптового фондирования. В третьем квартале они ожидают дальнейшего роста по всем этим направлениям.

Более половины банков по объему активов рассчитывают также на оптовое фондирование, в том числе средства для проектов восстановления от Европейского Союза и международных финансовых организаций.

Средняя стоимость фондирования во втором квартале выросла, прежде всего, из-за подорожания средств корпоративных клиентов. В то же время, стоимость привлечений от населения и оптового фондирования несколько снизилась.

В третьем квартале банки ожидают нового повышения стоимости заимствований из-за роста ставок по депозитам бизнеса.

Доля валютного фондирования снова начала постепенно снижаться. В то же время в июле-сентябре банки не ожидают существенных изменений этого показателя.

Впервые с первого квартала 2025 г. банки сообщили о снижении срочности фондирования. В то же время в перспективе следующих 12 месяцев они ожидают ее увеличения.

Общий объем капитала банков за последний год тоже возрос. Основным фактором его наращивания с третьего квартала 2022 остается прибыльность банковского сектора.

В то же время, дальнейшее увеличение капитала могут сдерживать макроэкономические условия и повышенная ставка налога на прибыль банков.

Заметим, украинские банки в первом квартале зафиксировали снижение общего. объема фондирования и роста его стоимости, прежде всего из-за удорожания средств населения. В то же время, уже во втором квартале финучреждения ожидают возобновление притока ресурсов и дальнейшего повышения ставок.