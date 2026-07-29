Банки залучають більше коштів населення і бізнесу, але фондування дорожчає

У другому кварталі 2026 року українські банки збільшили обсяг коштів, залучених від населення, бізнесу та оптових джерел, і очікують продовження цього тренду у третьому кварталі. Водночас середня вартість фондування зросла, а банки прогнозують подальше подорожчання залучень через вищі ставки за коштами бізнесу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на результати опитування про банківське фондування Національного банку України.

Банки зафіксували збільшення коштів домогосподарств, корпорацій та оптового фондування. У третьому кварталі вони очікують подальшого зростання за всіма цими напрямами.

Більше половини банків за обсягом активів розраховують також на оптове фондування, зокрема на кошти для проєктів відновлення від Європейського Союзу та міжнародних фінансових організацій.

Середня вартість фондування у другому кварталі зросла передусім через подорожчання коштів корпоративних клієнтів. Водночас вартість залучень від населення та оптового фондування дещо знизилася.

У третьому кварталі банки очікують нового підвищення вартості запозичень через зростання ставок за депозитами бізнесу.

Частка валютного фондування знову почала поступово знижуватися. Водночас у липні-вересні банки не очікують суттєвих змін цього показника.

Вперше з першого кварталу 2025 року банки повідомили про зниження строковості фондування. Водночас у перспективі наступних 12 місяців вони очікують її збільшення.

Загальний обсяг капіталу банків за останній рік також зріс. Основним чинником його нарощування з третього кварталу 2022 року залишається прибутковість банківського сектору.

Водночас подальше збільшення капіталу можуть стримувати макроекономічні умови та підвищена ставка податку на прибуток банків.

Зауважимо, українські банки у першому кварталі зафіксували зниження загального обсягу фондування та зростання його вартості, насамперед через подорожчання коштів населення. Водночас уже в другому кварталі фінустанови очікують відновлення припливу ресурсів і подальшого підвищення ставок.