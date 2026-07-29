В Україні планують побудувати понад 1,5 ГВт нової газової генерації

В Україні готують конкурс на будівництво 1505 МВт нової розподіленої газової генерації у семи областях та Києві. Нові потужності мають частково скоротити дефіцит електроенергії у регіонах, які найбільше постраждали від російських атак, та підвищити здатність енергосистеми швидко реагувати на зміни виробництва і споживання.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства енергетики України.

Потенційні учасники конкурсу вже надали зауваження та пропозиції до конкурсної документації. Міністерство планує опрацювати їх перед проведенням відбору інвесторів.

За умовами конкурсу нові генеруючі об’єкти мають з’явитися у:

Харківській області;

Сумській області;

Полтавській області;

Дніпропетровській області;

Одеській області;

Чернігівській області;

Київській області;

Києві.

Перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов заявив, що за результатами конкурсу держава розраховує залучити інвестиції у понад 1,5 ГВт високоманеврової розподіленої газової генерації.

Такий тип генерації може швидко збільшувати або зменшувати виробництво електроенергії залежно від ситуації в системі. Це важливо для балансування енергосистеми та інтеграції більшої кількості сонячної і вітрової генерації.

До майбутніх енергооб’єктів встановили низку технічних вимог. Зокрема, обладнання має бути новим і мати можливість запускатися за відсутності напруги у зовнішній мережі.

Також передбачено, що:

генерація має безперервно працювати щонайменше 16 годин;

повний запуск потужності із зупиненого стану має тривати не більше 30 хвилин після команди "Укренерго";

гарантований строк експлуатації обладнання має становити щонайменше 20 років або 100 тисяч годин роботи.

Для енергосистеми поява таких потужностей означатиме збільшення резерву швидкої генерації, яку можна оперативно підключати у разі дефіциту електроенергії або пошкодження інших енергооб’єктів.

Зауважимо, станом на початок лютого 2026 року сумарна потужність введеної в експлуатацію газової розподіленої генерації сягнула 1,4 ГВт від початку повномасштабного вторгнення. Лише за перший місяць поточного року було додано 192 МВт нових потужностей.