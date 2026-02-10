Україна запустила 1,4 ГВт газової генерації із 2022 року: скільки забезпечив приватний бізнес

Станом на початок лютого 2026 року сумарна потужність введеної в експлуатацію газової розподіленої генерації сягнула 1,4 ГВт від початку повномасштабного вторгнення. Лише за перший місяць поточного року було додано 192 МВт нових потужностей.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

У відомстві зазначили, що майже 60% наявних потужностей побудували приватні інвестори, решту - державні та комунальні підприємства за власні кошти та з використанням міжнародної донорської допомоги.

В межах Фонду підтримки енергетики у громадах, зокрема прифронтових, реалізовані проєкти сумарною потужністю в 196 МВт.

Плани на 2026 рік

Наразі у роботі перебувають проєкти сумарною потужністю близько 3 ГВт, які знаходяться на різних етапах реалізації.

Пріоритет Міненерго на цей рік — повністю покрити споживання об’єктів критичної інфраструктури у кожному регіоні розподіленою генерацією.

Довгострокова стратегія

Міністерство енергетики вже підготувало оновлену Стратегію розвитку розподіленої генерації до 2035 року. Згідно з документом, Україна потребує додатково 2,2–2,7 ГВт гарантованих потужностей із чітким розподілом за областями.

Для пришвидшення процесу відомство працює над:

Спрощенням регуляторних та технічних вимог до встановлення обладнання. Залученням нових пакетів міжнародної технічної допомоги. Технічною підтримкою проєктів "на місцях" для максимально швидкого запуску газових установок.

Нагадаємо, уряд і Міністерство енергетики реалізують комплекс заходів, щоб допомогти прифронтовим громадам стабільно пройти зимовий період. Йдеться про ремонти мереж, рекордний імпорт електроенергії, підтримку генерації та захист об’єктів критичної інфраструктури.