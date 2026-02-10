Запланована подія 2

Украина запустила 1,4 ГВт газовой генерации с 2022 года: сколько обеспечил частный бизнес

газ
Частные инвесторы построили 60% нового газового поколения / Depositphotos

По состоянию на начало февраля 2026 суммарная мощность введенной в эксплуатацию газовой распределенной генерации достигла 1,4 ГВт от начала полномасштабного вторжения. Только за первый месяц текущего года было добавлено 192 МВт новых мощностей.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго .

В ведомстве отметили, что около 60% имеющихся мощностей построили частные инвесторы, остальное - государственные и коммунальные предприятия за собственные средства и с использованием международной донорской помощи.

В рамках Фонда поддержки энергетики в общинах, в частности, прифронтовых, реализованы проекты суммарной мощностью в 196 МВт .

Планы на 2026 год

В настоящее время в работе находятся проекты суммарной мощностью около 3 ГВт, которые находятся на разных этапах реализации.

Приоритет Минэнерго на этот год полностью покрыть потребление объектов критической инфраструктуры в каждом регионе распределенной генерацией.

Долгосрочная стратегия

Министерство энергетики уже подготовило обновленную Стратегию развития распределенной генерации к 2035 году. Согласно документу, Украина требует дополнительно 2,2-2,7 ГВт гарантированных мощностей с четким распределением по областям.

Для ускорения процесса ведомство работает над:

  1. Упрощение регуляторных и технических требований к установке оборудования.
  2. Привлечение новых пакетов международной технической помощи.
  3. Техническая поддержка проектов "на местах" для максимально быстрого запуска газовых установок.

Напомним, правительство и Министерство энергетики реализуют комплекс мер, чтобы помочь прифронтовым общинам стабильно пройти зимний период. Речь идет о ремонтах сетей, рекордном импорте электроэнергии, поддержке генерации и защите объектов критической инфраструктуры.

Автор:
Татьяна Бессараб