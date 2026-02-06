Ремонт сетей, генерация: как государство помогает прифронтовым общинам пройти зиму

Правительство и Министерство энергетики реализуют комплекс мер, чтобы помочь прифронтовым общинам стабильно пройти зимний период. Речь идет о ремонтах сетей, рекордном импорте электроэнергии, поддержке генерации и защите объектов критической инфраструктуры.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр энергетики Денис Шмигаль.

Поддержка общин зимой

Во время Форума прифронтовых городов и общин в Харькове были представлены ключевые шаги, которые государство уже реализовало для поддержания энергетической устойчивости общин, а также находящиеся на этапе внедрения мероприятия.

В частности, к ремонтам и восстановлению энергетической и тепловой инфраструктуры привлечены более 50 тысяч энергетиков и тепловиков. Для этих специалистов предусмотрены ежемесячные выплаты в размере 20 тысяч гривен в течение января-марта.

Украина также существенно нарастила импорт электроэнергии, выйдя на рекордный объем поставок из стран Европейского Союза. В то же время, международную поддержку этой зимой оказывают более 30 государств, которые передают генераторы, трансформаторы, оборудование для когенерации и другие энергетические решения. Органы местных властей должны обеспечить оперативную установку и ввод этого оборудования в эксплуатацию.

Отдельное внимание уделено программам поддержки населения, бизнеса и ОСМД для развития дополнительной генерации. В частности, действует программа "СветДом", а также механизм льготного кредитования частных домохозяйств на установление альтернативных источников энергии.

Кроме того, в прифронтовых областях реализуется экспериментальный проект по строительству защитных конструкций для объектов критической инфраструктуры. На эти цели выделено 6 млрд. грн. для областных военных администраций. В настоящее время ведется строительство защитных сооружений для 93 критических элементов на 84 энергетических объектах.

Также правительство направило более 2,5 млрд грн на закупку генераторов большой мощности, прежде всего для обеспечения потребностей прифронтовых общин.

Отдельно Шмигаль подчеркнул важность сосредотачиваться не только на антикризисных решениях, но и на формировании долгосрочной устойчивости энергосистемы.

По его словам, децентрализация должна стать новым стандартом развития энергетики общин. Речь идет о внедрении когенерационных установок для производства тепла и электроэнергии, установлении солнечных электростанций там, где это экономически целесообразно, а также создании аккумулирующих мощностей.

Он также подчеркнул необходимость формирования "энергетического щита" прифронтовых общин, позволяющего ключевым объектам критической инфраструктуры работать автономно в случае угроз.

Среди приоритетов Шмигаль назвал европейскую интеграцию и активное сотрудничество с международными партнерами и организациями, отметив, что общины имеют значительный потенциал для привлечения внешней поддержки и инвестиций.

Отдельное внимание премьер-министр обратил на необходимость увеличения инвестиций общин в жилищно-коммунальное хозяйство, в частности, обновление сетей и систем, а также на инвестиции в человеческий капитал - развитие профессионального образования и привлечения бизнеса.

Кроме того, Денис Шмыгаль поблагодарил энергетики, коммунальщиков и спасателей за работу в условиях войны, подчеркнув, что именно благодаря их усилиям прифронтовые общины сохраняют стабильность. По его словам, службы работают, сети возобновляются, а бизнес продолжает деятельность благодаря людям, которые остаются на местах и не опускают руки.

Напомним, в Киеве возобновить теплоснабжение в ближайшее время невозможно в 1126 многоэтажек из-за разрушения ТЭЦ-4. Правительство вместе с энергетическими компаниями работает над максимально стабильным электроснабжением этих домов.