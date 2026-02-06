Ремонт мереж, генерація: як держава допомагає прифронтовим громадам пройти зиму

Уряд і Міністерство енергетики реалізують комплекс заходів, щоб допомогти прифронтовим громадам стабільно пройти зимовий період. Йдеться про ремонти мереж, рекордний імпорт електроенергії, підтримку генерації та захист об’єктів критичної інфраструктури.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Підтримка громад узимку

Під час Форуму прифронтових міст і громад у Харкові було представлено ключові кроки, які держава вже реалізувала для підтримки енергетичної стійкості громад, а також заходи, що перебувають на етапі впровадження.

Зокрема, до ремонтів і відновлення енергетичної та теплової інфраструктури залучено понад 50 тисяч енергетиків і тепловиків. Для цих фахівців передбачено щомісячні виплати у розмірі 20 тисяч гривень протягом січня–березня.

Україна також суттєво наростила імпорт електроенергії, вийшовши на рекордні обсяги постачання з країн Європейського Союзу. Водночас міжнародну підтримку цієї зими надають понад 30 держав, які передають генератори, трансформатори, обладнання для когенерації та інші енергетичні рішення. Органи місцевої влади мають забезпечити оперативне встановлення та введення цього обладнання в експлуатацію.

Окрему увагу приділено програмам підтримки населення, бізнесу та ОСББ для розвитку додаткової генерації. Зокрема, діє програма "СвітлоДІМ", а також механізм пільгового кредитування приватних домогосподарств на встановлення альтернативних джерел енергії.

Крім того, у прифронтових областях реалізується експериментальний проєкт зі спорудження захисних конструкцій для об’єктів критичної інфраструктури. На ці цілі виділено 6 млрд грн для обласних військових адміністрацій. Наразі триває будівництво захисних споруд для 93 критичних елементів на 84 енергетичних об’єктах.

Також Уряд спрямував понад 2,5 млрд грн на закупівлю генераторів великої потужності, насамперед для забезпечення потреб прифронтових громад.

Окремо Шмигаль наголосив на важливості зосереджуватися не лише на антикризових рішеннях, а й на формуванні довгострокової стійкості енергосистеми.

За його словами, децентралізація має стати новим стандартом розвитку енергетики громад. Йдеться про впровадження когенераційних установок для виробництва тепла й електроенергії, встановлення сонячних електростанцій там, де це є економічно доцільним, а також створення акумулюючих потужностей.

Він також підкреслив необхідність формування "енергетичного щита" прифронтових громад, який дозволить ключовим об’єктам критичної інфраструктури працювати автономно у разі загроз.

Серед пріоритетів Шмигаль назвав європейську інтеграцію та активну співпрацю з міжнародними партнерами й організаціями, зазначивши, що громади мають значний потенціал для залучення зовнішньої підтримки та інвестицій.

Окрему увагу Прем’єр-міністр звернув на необхідність збільшення інвестицій громад у житлово-комунальне господарство, зокрема оновлення мереж і систем, а також на інвестиції в людський капітал — розвиток професійної освіти та залучення бізнесу.

Крім того, Денис Шмигаль подякував енергетикам, комунальникам і рятувальникам за роботу в умовах війни, наголосивши, що саме завдяки їхнім зусиллям прифронтові громади зберігають стабільність. За його словами, служби працюють, мережі відновлюються, а бізнес продовжує діяльність завдяки людям, які залишаються на місцях і не опускають рук.

Нагадаємо, у Києві відновити теплопостачання найближчим часом неможливо у 1 126 багатоповерхівок через руйнування ТЕЦ-4. Уряд разом з енергетичними компаніями працює над максимально стабільним електропостачанням цих будинків.