Енергетика під час війни: Кабмін дозволив роботу спалювальних установок до 2028 року

Кабінет міністрів України вніс зміни до Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок, продовживши строк їх експлуатації до 31 грудня 2028 року.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міненерго.

Таке рішення ухвалене для узгодження національного законодавства з міжнародними зобов’язаннями України як члена Енергетичного Співтовариства, а також для забезпечення достатнього рівня генерації електроенергії в умовах енергетичного терору з боку росії та формування необхідних резервів.

Національний план скорочення викидів (НПСВ) передбачався як перехідний механізм для повного виконання Україною євроінтеграційних зобов’язань у сфері зменшення та запобігання промисловому забрудненню, а також для впровадження європейських стандартів і вимог до роботи великих спалювальних установок. Зокрема, йшлося про імплементацію Директиви Європейського Парламенту та Ради 2010/75/ЄС щодо промислових викидів, відповідно до якої наприкінці поточного року частина таких установок в Україні мала припинити експлуатацію.

Водночас з огляду на необхідність посилення енергетичної безпеки держави в умовах постійних атак з боку росії, 18 грудня Рада Міністрів Енергетичного Співтовариства розглянула звернення Міністерства енергетики України та погодила відповідні відступи. Енергетичне Співтовариство дозволило Україні продовжити роботу великих спалювальних установок, включених до НПСВ, на період дії воєнного стану, але не довше ніж до 31 грудня 2028 року.

"Відтак прийняте рішення дозволить забезпечити балансову надійність енергосистеми та безперебійне виробництво електричної і теплової енергії для об’єктів критичної та соціальної інфраструктури, зокрема в умовах опалювального сезону та триваючих атак ворога на об’єкти енергетики", - наголошують в пресслужбі.

Наголошується, що рішення дозволить операторам великих спалювальних установок уникнути передчасної зупинки окремих енергоблоків ТЕС і ТЕЦ, а також позитивно впливає на ринкове середовище, достатність генеруючих потужностей та зміцнення енергетичної безпеки держави.

