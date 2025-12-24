Энергетика во время войны: Кабмин разрешил работу сжигательных установок до 2028 года

Кабинет министров Украины внес изменения в Национальный план сокращения выбросов от крупных сжигательных установок, продлив срок эксплуатации до 31 декабря 2028 года.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэнерго.

Такое решение принято для согласования национального законодательства с международными обязательствами Украины как члена Энергетического Сообщества, а также обеспечения достаточного уровня генерации электроэнергии в условиях энергетического террора со стороны России и формирования необходимых резервов.

Национальный план сокращения выбросов (НПСВ) предусматривался как переходный механизм для полного выполнения Украиной евроинтеграционных обязательств в сфере уменьшения и предотвращения промышленного загрязнения, а также для внедрения европейских стандартов и требований к работе крупных сжигательных установок. Речь шла об имплементации Директивы Европейского Парламента и Совета 2010/75/ЕС относительно промышленных выбросов, согласно которой в конце текущего года часть таких установок в Украине должна была прекратить эксплуатацию.

В то же время, учитывая необходимость усиления энергетической безопасности государства в условиях постоянных атак со стороны России, 18 декабря Совет Министров Энергетического Сообщества рассмотрел обращение Министерства энергетики Украины и согласовал соответствующие отступления. Энергетическое Сообщество позволило Украине продолжить работу крупных сжигательных установок, включенных в НПСВ, на период действия военного положения, но не дольше 31 декабря 2028 года.

"Следовательно принятое решение позволит обеспечить балансовую надежность энергосистемы и бесперебойное производство электрической и тепловой энергии для объектов критической и социальной инфраструктуры, в частности в условиях отопительного сезона и продолжающихся атак врага на объекты энергетики", - отмечают в пресс-службе.

Отмечается, что решение позволит операторам больших сжигательных установок избежать преждевременной остановки отдельных энергоблоков ТЭС и ТЭЦ, а также оказывает положительное влияние на рыночную среду, достаточность генерирующих мощностей и укрепление энергетической безопасности государства.

Напомним, правительство утвердило Государственную целевую программу энергетической модернизации предприятий теплоснабжения до 2030 года. Ее внедрение – один из обязательных и стратегических шагов на пути к евроинтеграции.