Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,10

--0,05

EUR

49,64

+0,15

Наличный курс:

USD

42,16

42,03

EUR

49,85

49,65

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Энергетика во время войны: Кабмин разрешил работу сжигательных установок до 2028 года

Кабмин
Кабмин инициирует изменения в сфере госрегистрации / Правительственный портал

Кабинет министров Украины внес изменения в Национальный план сокращения выбросов от крупных сжигательных установок, продлив срок эксплуатации до 31 декабря 2028 года.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэнерго.

Такое решение принято для согласования национального законодательства с международными обязательствами Украины как члена Энергетического Сообщества, а также обеспечения достаточного уровня генерации электроэнергии в условиях энергетического террора со стороны России и формирования необходимых резервов.

Национальный план сокращения выбросов (НПСВ) предусматривался как переходный механизм для полного выполнения Украиной евроинтеграционных обязательств в сфере уменьшения и предотвращения промышленного загрязнения, а также для внедрения европейских стандартов и требований к работе крупных сжигательных установок. Речь шла об имплементации Директивы Европейского Парламента и Совета 2010/75/ЕС относительно промышленных выбросов, согласно которой в конце текущего года часть таких установок в Украине должна была прекратить эксплуатацию.

В то же время, учитывая необходимость усиления энергетической безопасности государства в условиях постоянных атак со стороны России, 18 декабря Совет Министров Энергетического Сообщества рассмотрел обращение Министерства энергетики Украины и согласовал соответствующие отступления. Энергетическое Сообщество позволило Украине продолжить работу крупных сжигательных установок, включенных в НПСВ, на период действия военного положения, но не дольше 31 декабря 2028 года.

"Следовательно принятое решение позволит обеспечить балансовую надежность энергосистемы и бесперебойное производство электрической и тепловой энергии для объектов критической и социальной инфраструктуры, в частности в условиях отопительного сезона и продолжающихся атак врага на объекты энергетики", - отмечают в пресс-службе.

Отмечается, что решение позволит операторам больших сжигательных установок избежать преждевременной остановки отдельных энергоблоков ТЭС и ТЭЦ, а также оказывает положительное влияние на рыночную среду, достаточность генерирующих мощностей и укрепление энергетической безопасности государства.

Напомним, правительство утвердило Государственную целевую программу энергетической модернизации предприятий теплоснабжения до 2030 года. Ее внедрение – один из обязательных и стратегических шагов на пути к евроинтеграции.

Автор:
Ольга Опенько