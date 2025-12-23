- Категория
Свет будут возвращать быстрее: Кабмин разрешил энергетикам использовать свободное оборудование без торгов
Правительство приняло решение, позволяющее операторам систем распределения электроэнергии получать государственное энергетическое оборудование в аренду без аукционов.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.
Новые правила касаются оборудования государственных предприятий и хозяйственных обществ с государственной долей более 50%, которое простаивает без дела.
Его планируют привлечь для срочных ремонтов и стабилизации энергосистемы там, где это необходимо больше всего.
Какое это оборудование:
- силовые трансформаторы;
- высоковольтные выключатели;
- разъединители;
- вводы;
- силовые кабели.
"Из-за систематических обстрелов энергетической инфраструктуры в отдельных регионах нарушены стабильные поставки электроэнергии. В то же время часть предприятий государственного сектора переместила мощности и не использует отдельные объекты энергетической инфраструктуры", - отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.
Он добавил, что принятые изменения позволят быстрее передавать такое оборудование операторам систем распределения для восстановления и обеспечения дальнейшего энергоснабжения потребителей.
Согласно новым правилам, условия аренды становятся символическими:
- Для государственного имущества оборудование передается энергетикам без аукциона по цене 1 гривна в месяц за объект, при этом проводить независимую оценку имущества не нужно.
- Для имущества хозяйственных обществ с государственной долей более 50%: аренда также оформляется без аукциона, а символическая плата будет составлять всего 1 гривну в год.
Напомним, во время массированного удара 23 декабря армия России применила более 600 дронов и десятки ракет. В результате атаки больше всего пострадали энергетические объекты в западных областях Украины.
Из-за массированной ракетно-дроновой атаки на энергосистему на всей территории Украины применены графики аварийных отключений. Предварительно обнародованные облэнерго графики почасовых отключений пока не действуют.