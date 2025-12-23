Запланована подія 2

Новости
Свет будут возвращать быстрее: Кабмин разрешил энергетикам использовать свободное оборудование без торгов

электроэнергия
Правительство упростило аренду государственного энергооборудования / Depositphotos

Правительство приняло решение, позволяющее операторам систем распределения электроэнергии получать государственное энергетическое оборудование в аренду без аукционов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Новые правила касаются оборудования государственных предприятий и хозяйственных обществ с государственной долей более 50%, которое простаивает без дела.

Его планируют привлечь для срочных ремонтов и стабилизации энергосистемы там, где это необходимо больше всего.

Какое это оборудование:

  • силовые трансформаторы;
  • высоковольтные выключатели;
  • разъединители;
  • вводы;
  • силовые кабели.

"Из-за систематических обстрелов энергетической инфраструктуры в отдельных регионах нарушены стабильные поставки электроэнергии. В то же время часть предприятий государственного сектора переместила мощности и не использует отдельные объекты энергетической инфраструктуры", - отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

Он добавил, что принятые изменения позволят быстрее передавать такое оборудование операторам систем распределения для восстановления и обеспечения дальнейшего энергоснабжения потребителей.

Согласно новым правилам, условия аренды становятся символическими:

  • Для государственного имущества оборудование передается энергетикам без аукциона по цене 1 гривна в месяц за объект, при этом проводить независимую оценку имущества не нужно.
  • Для имущества хозяйственных обществ с государственной долей более 50%: аренда также оформляется без аукциона, а символическая плата будет составлять всего 1 гривну в год.

Напомним, во время   массированного удара 23 декабря   армия России применила более 600 дронов и десятки ракет. В результате атаки больше всего пострадали энергетические объекты в западных областях Украины.

Из-за массированной ракетно-дроновой атаки на энергосистему на всей территории Украины применены графики аварийных отключений. Предварительно обнародованные облэнерго графики почасовых отключений пока не действуют.

Автор:
Татьяна Бессараб