Из-за российской атаки АЭС в Украине снизили мощность — Минэнерго

23 декабря из-за массированной атаки российской армии на энергосистему Украины украинские атомные электростанции были вынуждены снизить мощность.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил и.о. министра энергетики Украины Артём Некрасов на брифинге.

Он отметил, что удары по инфраструктуре, обеспечивающие питание собственных потребностей и выдачу мощности АЭС грубо нарушение международных требований по ядерной безопасности и не должно оставаться без внимания мирового сообщества.

"Увеличение мощности АЭС до номинальных значений будет происходить постепенно, как только энергетики восстановят поврежденные врагом сети", – подчеркнул Некрасов.

Атака на энергосистему

23 декабря ночью и утром враг совершил очередную, уже девятую с начала года, массированную атаку на энергосистему Украины. В результате на утро почти полностью обесточены потребители в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Также обусловлены обстрелами обесточивания в Винницкой, Черниговской, Житомирской и Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях.

Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, во время массированного удара 23 декабря армия России применила более 600 дронов и десятки ракет. В результате атаки больше всего пострадали энергетические объекты в западных областях Украины.

Из-за массированной ракетно-дроновой атаки на энергосистему на всей территории Украины применены графики аварийных отключений. Предварительно обнародованные облэнерго графики почасовых отключений пока не действуют.