Карта боевых действий в Украине на 29 апреля 2026 года

Продолжается 1526-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 29 апреля 2026

Последние данные из отчета ISW ( Институт изучения войны):

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 189 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 84 авиационных удара, сбросил 234 управляемых авиабомба. Кроме того, применил 8409 дронов-камикадзе и осуществил 3019 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 42 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Зеленое, Ровно, Волшебное, Долинка, Гуляйпольское, Любицкое, Новоалександровка, Воздвижовская, Малокатериновка и Орехов Запорожской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами, пять районов сосредоточения и один важный объект оккупантов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны отразили одну вражескую атаку; оккупанты совершили 86 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять – с применением реактивных систем залпового огня, нанесли шесть авиационных ударов, применив 15 управляемых авиабомб.

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенного пункта Старица и в сторону Графского, Охримовки, Малой Волчьей, Красной Зари и Бочкового.

На Купянском направлении агрессор четырежды атаковал в районах населенных пунктов Новоплатоновка и Купянск.

На Лиманском направлении украинские воины отразили шесть попыток захватчиков продвинуться вблизи населенных пунктов Дробышево и Диброва.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники пресекли шесть попыток оккупантов продвинуться вперед, в районе Ямполя и в сторону населенного пункта Рай-Александровка.

На Краматорском и Ореховском направлениях минувших суток оккупанты активных наступательных действий не проводили.

На Константиновском направлении враг совершил 21 атаку вблизи Константиновки, Ильиновки, Александро-Шультино, Иванополья и Плещеевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 48 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Новопавловка, Софиевка, Свободное, Новоалександровка, Родинское, Покровск, Гришино, Удачное, Муравко и Новоподгородное.

На Александровском направлении противник шесть раз атаковал в районах Александрограда, Степного, Согласия и Красногорского.

На Гуляйпольском направлении произошло 29 атак оккупантов в районах Железнодорожного, Гуляйпольского, Доброполья, Святопетровки, Варваровки, Староукраинки, Елена Константиновки, Зеленого и в сторону Горького и Волшебного.

На Приднепровском направлении украинские подразделения остановили три вражеских атаки в сторону Антоновки и острова Круглик.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

