Курс валют на 29 апреля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне несущественно снизился, в то же время евро подешевел сразу на двадцать шесть копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 29.04.2026 (среда).

Курс доллара

1 доллар США – 44,07 грн (-2 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,50 грн (-26 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,12 грн (-7 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,85/43,95 Евро 51,50/51,70 Злотый 12,00/12,15

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 29 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 43,65/44,25 51,20/52,00 Ощадбанк 43,60/ 44,30 51,20/52,00 12,20/12,70 ПУМБ 43,70/ 44,30 51,20/51,95 12,30/12,70 Укргазбанк 43,60/ 44,30 51,20/52,00 12,30/12,70 Райффайзен 43,85/ 44,25 51,30/51,95

Отметим, валютный рынок Украины в апреле будет демонстрировать относительную стабильность, несмотря на давление со стороны цен на топливо. По прогнозам банкиров, ситуативные колебания на наличном рынке будут сдержанны, а курс покупки доллара может временно снизиться из-за роста предложения от населения.