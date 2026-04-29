Курс валют на 29 апреля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне несущественно снизился, в то же время евро подешевел сразу на двадцать шесть копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 29.04.2026 (среда).
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,07 грн (-2 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,50 грн (-26 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 12,12 грн (-7 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,85/43,95
|Евро
|51,50/51,70
|Злотый
|12,00/12,15
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 29 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|43,65/44,25
|51,20/52,00
|Ощадбанк
|43,60/ 44,30
|51,20/52,00
|12,20/12,70
|ПУМБ
|43,70/ 44,30
|51,20/51,95
|12,30/12,70
|Укргазбанк
|43,60/ 44,30
|51,20/52,00
|12,30/12,70
|Райффайзен
|43,85/ 44,25
|51,30/51,95
Отметим, валютный рынок Украины в апреле будет демонстрировать относительную стабильность, несмотря на давление со стороны цен на топливо. По прогнозам банкиров, ситуативные колебания на наличном рынке будут сдержанны, а курс покупки доллара может временно снизиться из-за роста предложения от населения.