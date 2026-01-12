Запланована подія 2

Курс гривны в 2025 году колебался под влиянием сезонных и фундаментальных факторов – НБУ

Пышный объяснил, почему гривна колебалась в 2025 году

В конце 2025 года курс гривны к доллару США оставался близок к уровню в начале года, несмотря на постоянные колебания в течение года. Динамику курса определяли сезонные, базовые и глобальные причины.

Как пишет Delo.ua, об этом рассказал глава Национального банка Андрей Пышный.

Что повлияло на валютный курс гривны в 2025 году?

По словам главы НБУ, среди сезонных факторов наибольшее влияние на курс гривны оказали операции аграрного сектора и бюджетные расходы. В частности, весной аграрии традиционно активнее продают валюту для финансирования посевной кампании, а осенью – при продаже урожая. В то же время, в конце и начале года ощутимо растет интенсивность бюджетных расходов, что также сказывается на валютном рынке.

К фундаментальным факторам, поддерживающим стабильность гривни, в НБУ отнесли рост экспортной выручки, существенное сокращение спроса на иностранную валюту со стороны населения, а также эффект от работы оборонного сектора. Речь идет, в частности, о прямых закупках украинских дронов международными партнерами, что увеличивало поступление валюты в страну.

Среди давящих на курс гривни негативных факторов эксперты выделяют разрушение энергетической инфраструктуры, из-за чего возросла потребность в импорте энергоресурсов, а также активизацию обстрелов портовой и транспортной инфраструктуры. Это сдерживало экспорт товаров и в то же время стимулировало рост импорта строительной и машиностроительной продукции.

Пышный добавил, что на динамику курса повлияли и глобальные тенденции. В 2025 г. произошло ослабление доллара США на мировых валютных рынках. В результате гривна ослабла другие валюты.

"Колебания курса гривны к доллару США не были огромными, несмотря на то, что мы в дальнейшем усиливали параметры гибкости обменного курса. В то же время ситуация все больше определялась рынком, а доля операций без участия НБУ стабильно превышала 50%", - написал глава Нацбанка.

Глава НБУ подытожил, что в целом валютный рынок Украины в 2025 году оставался стабильным, а Национальный банк владеет достаточными инструментами и ресурсами для поддержания этой устойчивости.

Напомним, с начала полномасштабной войны в Украине валютный рынок находится под контролем НБУ, который пытается найти оптимальную комбинацию его регулирования с учетом инфляционной динамики, девальвационных ожиданий и конкурентоспособности украинского экспорта.

Автор:
Ольга Опенько