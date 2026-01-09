НБУ обновил положение о системе BankID: усилена безопасность и расширено использование

Национальный банк Украины обновил положения о Системе BankID НБУ с целью приведения его в соответствие с требованиями закона Украины "Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах" и Регламента ЕС № 910/2014 (eIDAS).

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Нормативное урегулирование элементов, присущих схемам электронной идентификации, должно усилить надежность и безопасность Системы BankID, расширить сферы ее использования и создать основу для последующей регистрации системы как схемы электронной идентификации со средним (substantial) уровнем доверия.

В обновленном Положении, в частности:

введен термин "услуга электронной идентификации Системы BankID НБУ" и определен порядок ее предоставления;

установлено требование о наличии открытого счета пользователя у абонента-идентификатора и заключенного договора с определением условий и стоимости услуги (в случае установления тарифа);

расширены обязанности абонента-идентификатора по обнародованию информации об услуге, хранении данных и документов, а также информирование пользователей и НБУ о нарушении конфиденциальности или целостности информации;

определены требования в сфере кибер- и информационной безопасности, в частности внедрение системы управления информационной безопасностью в соответствии с ISO/IEC 27001:2022 и ежегодное проведение тестов на проникновение;

для усиления защиты персональных данных введена динамическая многофакторная аутентификация.

Кроме того, изменениями предусмотрено:

возможность использования Системы BankID НБУ физическими лицами-предпринимателями как пользователями;

урегулирование права учебных заведений публичного права применять систему на некоммерческих условиях для выполнения своих функций.

Обновления Положение является очередным шагом к гармонизации украинских цифровых сервисов с европейскими стандартами.

За третий квартал 2025 года через систему BankID Национального банка Украины было осуществлено 27,7 млн успешных идентификаций, что на 17% больше, чем в предыдущем квартале.