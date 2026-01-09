НБУ оновив положення про Систему BankID: посилено безпеку та розширено використання

Національний банк України оновив положення про Систему BankID НБУ з метою приведення його у відповідність до вимог закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги" та Регламенту ЄС № 910/2014 (eIDAS).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Нормативне врегулювання елементів, притаманних схемам електронної ідентифікації, має посилити надійність і безпеку Системи BankID, розширити сфери її використання та створити підґрунтя для подальшої реєстрації системи як схеми електронної ідентифікації із середнім (substantial) рівнем довіри.

В оновленому Положенні, зокрема:

запроваджено термін "послуга електронної ідентифікації Системи BankID НБУ" та визначено порядок її надання;

встановлено вимогу щодо наявності відкритого рахунку користувача в абонента-ідентифікатора та укладеного договору з визначенням умов і вартості послуги (у разі встановлення тарифу);

розширено обов’язки абонента-ідентифікатора щодо оприлюднення інформації про послугу, зберігання даних і документів, а також інформування користувачів і НБУ про порушення конфіденційності або цілісності інформації;

визначено вимоги у сфері кібер- та інформаційної безпеки, зокрема впровадження системи управління інформаційною безпекою відповідно до ISO/IEC 27001:2022 та щорічне проведення тестів на проникнення;

для посилення захисту персональних даних запроваджено динамічну багатофакторну автентифікацію.

Крім того, змінами передбачено:

можливість використання Системи BankID НБУ фізичними особами-підприємцями як користувачами;

врегулювання права закладів освіти публічного права застосовувати систему на некомерційних умовах для виконання своїх функцій.

Оновлення Положення є черговим кроком до гармонізації українських цифрових сервісів із європейськими стандартами

Додамо, за третій квартал 2025 року через систему BankID Національного банку України було здійснено 27,7 млн успішних ідентифікацій, що на 17% більше, ніж у попередньому кварталі.