Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,08

+0,01

EUR

48,98

+0,00

Готівковий курс:

USD

42,15

42,00

EUR

49,34

49,15

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Українці за квартал збільшили ідентифікацію через BankID на 17%

ідентифікація
Система BankID НБУ продовжує зміцнювати свої позиції / Shutterstock

За третій квартал 2025 року через систему BankID Національного банку України було здійснено 27,7 млн успішних ідентифікацій, що на 17% більше, ніж у попередньому кварталі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

У регуляторі зауважують, що система BankID продовжує зміцнювати свої позиції та залишається надійним сервісом віддаленої ідентифікації для громадян України, забезпечуючи зручний доступ до різних сфер дистанційних послуг.

Динаміка використання системи

За даними НБУ, за третій квартал 2025 року через систему здійснено 27,7 млн успішних ідентифікацій, що на 17% більше, ніж у попередньому кварталі.

Зростання відбулося за рахунок збільшення кількості успішних електронних ідентифікацій у:

  • некомерційних абонентів – на 18%;
  • комерційних абонентів – на 3%.

У некомерційних абонентів найбільша частка ідентифікацій у ІІІ кварталі припадала на державні онлайн-портали, зокрема:

  • 17,6 млн ідентифікацій (64% від загальної кількості) – через ID.GOV.UA. Це на 20% більше, ніж у II кварталі цього року. Cеред них 6,2 млн – для отримання послуг МВС (+56%), 3,9 млн – послуги Пенсійного фонду України (+26%), 2,5 млн – для підписання петицій та звернень до органів влади;
  • 5,5 млн ідентифікацій – у мобільному застосунку Резерв+ (+18%);
  • 2,6 млн – у застосунку Дія (+10%).

Також у 10 разів зросла кількість трансакцій в освітньому застосунку Мрія та у III кварталі становила 91 тис. ідентифікацій.

Фото 2 — Українці за квартал збільшили ідентифікацію через BankID на 17%

Нові учасники системи

У третьому кварталі 2025 року до системи приєдналися нові надавачі послуг, серед яких:

  • сервіс, що надає працівникам доступ до фактично зароблених коштів (зарплата на вимогу);
  • сервіс для публікації оголошень про оренду чи продаж власного нерухомого майна;
  • фінансова компанія з онлайн-кредитування.

 В НБУ повідомляють, що станом на кінець вересня 2025 року система BankID  об’єднувала 39 банків-ідентифікаторів та 108 абонентів – надавачів послуг.

Також у вересні оптимізовано міжабонентські тарифи. Мета змін – зробити участь у системі привабливішою для нових сегментів бізнесу та сприяти створенню нових цифрових продуктів.

"Оновлена тарифна модель дає змогу абонентам ‒ надавачам послуг оптимізувати власні витрати та обрати найзручніші пакети відповідно до обсягів і типів операцій", - пояснюють в НБУ.

Водночас очікується, що банки-ідентифікатори зберігатимуть рівень дохідності завдяки зростанню кількості трансакцій завдяки підключенню нових сервісів і розширенню сфер використання системи.

"Такі зміни сприяють збалансованому розвитку ринку цифрової ідентифікації в Україні та розширюють можливості для впровадження інноваційних онлайн-рішень у приватному і державному секторах", - наголошують в регуляторі.

Зауважимо, у першому півріччі 2025 року українці здійснили 50,8 млн успішних електронних ідентифікацій через систему BankID НБУ. Це на 12,4 млн або 32% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Автор:
Світлана Манько