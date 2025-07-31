Система BankID НБУ за пів року забезпечила понад 50 млн електронних ідентифікацій

У першому півріччі 2025 року українські користувачі здійснили 50,8 млн успішних електронних ідентифікацій через систему BankID НБУ. Це на 12,4 млн або 32% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Національного банку України.

У порівнянні з другим півріччям 2024 року кількість ідентифікацій зросла на 1,4 млн, або 3%, що свідчить про стійкий попит на дистанційне підтвердження особи.

BankID НБУ дедалі активніше використовується для отримання онлайн-послуг у як державному, так і комерційному секторах. За словами заступниці директора Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Ольги Василєвої, цифрова ідентифікація вже стала нормою якісного сервісу.

"Ми бачимо, що Система Bank ID НБУ є одним із затребуваних інструментів на ринку дистанційних послуг. Отже, ми зі свого боку і далі працюємо над розширенням кола учасників системи, поліпшенням продуктів та підвищенням зручності для користувачів", - зазначила вона.

Станом на кінець червня в системі було 39 банків-ідентифікаторів та 110 надавачів послуг, які використовують платформу для підтвердження особи клієнтів онлайн.

Додамо, у 2024 році система BankID НБУ залишалася одним із найзатребуваніших методів віддаленої ідентифікації, надаючи користувачам можливість отримувати широкий спектр дистанційних послуг в Україні.